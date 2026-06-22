Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva

O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, está de volta ao Fluminense. O Tricolor fez o anúncio oficial nesta segunda-feira (22/6) via redes sociais. Esta será a quarta passagem – a terceira no profissional – do Monstro por Laranjeiras.

O contrato, segundo anúncio do Flu, vai até o fim da temporada. Assim, Thiago Silva deverá se juntar ao restante do elenco no CT Carlos Castilho em breve. Ao todo, Thiago Silva tem 212 jogos e 19 gols pelo Flu. Recentemente, em dezembro passado, ele saiu para voltar a defender as cores do Porto (POR), mas ficou apenas seis meses por lá, realizando 14 partidas.

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Um dos maiores zagueiros brasileiros de todos os tempos, Thiago Silva é formado nas categorias de base do clube, em Xerém, onde esteve dos 11 aos 18 anos de idade. Assim, o Monstro defendeu a equipe profissional do Tricolor pela primeira vez entre 2006 e 2008, no período em que conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Fluminense à final da Libertadores de 2008.

Já consagrado mundialmente, Thiago retornou em 2024 e defendeu o Fluminense, então, até o fim de 2025, quando saiu para retornar ao Porto. Ele foi o capitão da campanha histórica da equipe na Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025, quando o Tricolor chegou às semifinais do torneio nos Estados Unidos e superou gigantes do futebol mundial.

Algumas histórias nunca vão ter fim. O Monstro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/0ovJBpjIHJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2026

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