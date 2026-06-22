Campeão com o Brasil em 94 critica Casemiro e pede mudanças: ”Jogador lento”

Titular nas duas primeiras partidas do Brasil na Copa do Mundo, Casemiro não vem agradando muito e recebeu críticas contundentes de Paulo Sérgio. Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, o ex-atacante afirmou que o volante não atravessa um bom momento e sugeriu mudanças no setor para os próximos compromissos da equipe de Carlo Ancelotti.

Ao Estadão, Paulo Sérgio avaliou que o camisa 5 perdeu intensidade e deixou de ser a melhor opção para a proteção do meio-campo brasileiro.

“O Casemiro, estou cansado de falar aqui, é um jogador lento. É um jogador que na posição, hoje, para mim é um dos piores ali no meio-campo. A oportunidade teria que ser para o Danilo, Fabinho. Seriam os jogadores ali para dar uma sustentabilidade bem melhor no setor de meio-campo”, analisou.

Casemiro começou entre os titulares nos jogos contra Marrocos e Haiti e deve seguir como opção importante para Ancelotti na sequência do torneio. No entanto, o volante chega à última rodada da fase de grupos pendurado com um cartão amarelo e pode desfalcar a equipe nas oitavas de final em caso de nova advertência diante da Escócia.

Além dele, Douglas Santos também está ameaçado de suspensão. O lateral-esquerdo recebeu cartão amarelo na vitória sobre o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C.

Assim, o Brasil lidera a chave com quatro pontos, à frente de Marrocos nos critérios de desempate. A Escócia aparece em terceiro lugar, com três pontos, enquanto o Haiti já está eliminado. Apesar de ainda não ter assegurado matematicamente a classificação, a equipe comandada por Ancelotti depende apenas de si para avançar ao mata-mata da Copa do Mundo.

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