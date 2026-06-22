Panamá x Croácia: em jogo 200 de Modric, croatas buscam reagir

Panamá e Croácia se enfrentam, nesta terça-feira, 23/6, às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá. O jogo vale pela segunda rodada do Grupo L e é decisivo para as seleções. Afinal, ambas perderam seus jogos de estreia. A Croácia caiu diante da Inglaterra, enquanto os panamenhos foram derrotados por Gana. Assim, quem perder corre sério risco de eliminação. Além disso, o empate não é bom, principalmente para os panamenhos, que na última rodada enfrentarão a Inglaterra precisando vencer.

O Grupo L conta com a Inglaterra em primeiro (três pontos e melhor saldo) e Gana em segundo (três pontos e pior saldo), seleções que se enfrentam também nesta terça-feira. Croatas e panamenhos têm zero.

Este jogo tem um atrativo especial: marcará a partida de número 200 do craque Modric com a camisa de sua seleção. Vice-campeão mundial em 2018 e terceiro colocado em 2022, o veterano que já foi eleito o melhor do mundo em 2018 (Bola de Ouro e prêmio da Fifa). Além disso, fez história no Real Madrid, agora defende o Milan e está na reta final da carreira. Assim, espera nesta que pode ser sua última Copa, fazer um bom papel, o que não conseguiu contra os ingleses.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Panamá

No Panamá, a grande ausência é Adalberto “Coco” Carrasquilla. O principal jogador da seleção não jogou na estreia e segue vetado. Para esta partida, o técnico hispano-dinamarquês Thomas Christiansen ainda estuda e começa no 4-3-3 ou fecha um pouco mais o meio de campo. O certo é que o meio-campista Yoel Bárcenas (105 jogos pela seleção) é presença certa.

Sobre o jogo, Thomas Andersen comentou na coletiva desta segunda-feira que respeita a força da Croácia, mesmo com o envelhecimento do elenco rival.

“Vários titulares estão acima dos 30 anos, têm muita experiência e vêm se mostrando fortes nos cruzamentos na área. Mas esperamos surpreender a favorita. Sou ambicioso e acho que a equipe tem capacidade para surpreender a Croácia. Não devemos menosprezar as conquistas dos croatas e precisamos viver o jogo com respeito, sabendo que temos as nossas oportunidades. Os jogadores, mentalmente, já estão preparados. Nós os lembramos, em vídeo, de tudo o que fizeram de bom e de ter cuidado no jogo aéreo. Musa e Budimir são atacantes perigosos pelo alto.”

Como chega a Croácia

A principal mudança deve ocorrer no ataque. O treinador Zlatko Dalic disse que Budimir vem treinando muito bem e há indícios de que o jogador vai assumir o lugar de Musa. Outra alteração certa é a entrada de Kovacic desde o início. O jogador começou no banco na estreia pois estava longe de suas melhores condições físicas, mas entrou durante a partida e foi um dos mais destacados do time, o que fez o treinador reconsiderar sua posição.

Assim, Palisic é quem vai para o banco. Na defesa, há uma dúvida na zaga: Sutalo está com a vaga garantida. Porém, Vuškovic, Ćaleta-Car e Pongracic brigam pela outra vaga.

Panamá x Croácia

Data e Horário: 23/6/2026, 20h (de Brasília)

Local: BMO Field, Toronto (CAN)

PANAMÁ: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas e Blackman; Cristian Martinez Waterman e Fajardo (Rodriguez).Técnico: Thomas Christiansen

CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Voskovic(Ćaleta-Car ou Pongracic) e Gvardiol; Kovacic e Modric; Sucic, Baturina e Perisic; Budimir (Musa). Técnico: Slatko Dalic

Árbitro: Pierre Atcho (GAB)

Auxiliares: Boris Ditsoga e Amos Abeigne (GAB)

VAR: Não divulgado

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