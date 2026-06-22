Thiago Almada entra na mira do futebol saudita durante a Copa do Mundo

Thiago Almada pode ser um dos protagonistas da próxima janela de transferências. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, o meia-atacante argentino recebeu uma proposta do Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas pretende deixar qualquer decisão sobre seu futuro para depois da Copa do Mundo de 2026.

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A oferta do clube saudita inclui cerca de 27 milhões de euros (R$ 160 milhões) e um contrato válido por três temporadas. O Atlético de Madrid, dono dos direitos do jogador, acompanha as negociações e não descarta uma venda caso as conversas avancem nos próximos meses.

Apesar do interesse crescente do mercado, Almada está totalmente concentrado na disputa do Mundial com a seleção argentina. Por isso, a definição sobre o próximo passo da carreira ficará para depois do torneio.

De acordo com a publicação, o argentino pretende analisar com calma todas as opções disponíveis. A questão financeira terá peso na decisão, mas não será o único critério. O projeto esportivo apresentado pelos clubes interessados também será determinante para a escolha.

Nos bastidores, existe a percepção de que uma boa campanha na Copa do Mundo pode aumentar ainda mais a valorização do meia e atrair novas propostas, especialmente do futebol europeu. Ainda assim, a possibilidade de atuar na Arábia Saudita segue em aberto.

O Atlético de Madrid vê Almada como um dos ativos capazes de gerar retorno financeiro em uma eventual negociação. Contratado por mais de 20 milhões de euros (R$ 118 milhões), o argentino desperta interesse de diferentes mercados.

Outros clubes estão de olho em Thiago Almada

Além do Al-Ahli, outros clubes monitoram a situação do jogador. Equipes do futebol brasileiro e o River Plate aparecem entre os interessados, mas o poder de investimento do clube saudita o coloca em posição de destaque na disputa.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada também deixou sua marca no futebol brasileiro. Pelo Botafogo, foi um dos principais destaques da equipe antes de seguir para o futebol europeu.

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