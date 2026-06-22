As estreias de Neymar em Copas do Mundo: gols e recorde de faltas sofridas

Perto da estreia na edição de 2026, Neymar tem bastante história para contar sobre suas outras três Copas do Mundo. Além dos gols no primeiro jogo, contra a Croácia, o atacante levou muita pancada contra outros europeus. Um alerta para suas condições físicas atuais, após a recuperação da lesão na panturrilha direita.

Na próxima quarta-feira (24), o Brasil encara a Escócia, em Miami, e a tendência é que Neymar não seja titular. Mas deve ganhar minutos no segundo tempo para readquirir o ritmo e estar preparado para contribuir nas fase de mata-mata. Afinal, após a vitória sobre o Haiti, por 3 a o, a Seleção tem 99.9% de chances de classificação.

Neymar na estreia de 2014

O menino Ney iniciou sua trajetória no torneio aos 22 anos, em 2014, já como a principal estrela brasileira. E não decepcionou. Afinal, marcou um gol de fora da área e mais um de pênalti, assegurando os três pontos diante da Croácia. O lateral Marcelo fez um gol contra, e Oscar completou o 3 a 1 do placar.

Nesta partida, disputada na Arena Itaquera, Neymar sofreu oito faltas – o maior número de um jogador naquela primeira rodada. Nas quartas de final, sofreu uma contusão nas costas após levar uma joelhada do colombiano Zuñiga. Por isso, ficou fora da semifinal – e do vexame do 7 a 1 – contra a Alemanha.

Na época, o camisa 10 ainda defendia o Barcelona e fazia dupla de ataque com Messi e Suárez.

Neymar na estreia de 2018

Quatro anos mais tarde, Neymar chegou à Copa cercado de resignação por conta das lesões recentes. E os adversários não tiveram piedade, porque nos primeiros 90 minutos os suíços caçaram o camisa 10 em campo. O total de dez faltas também foi um recorde na ocasião.

O resultado, porém, foi diferente de 2014. Em Rostov, na Rússia, o Brasil empatou por 1 a 1 – gol de Philippe Coutinho. Aos 26 anos, Neymar jogava pelo PSG há uma temporada. Ao lado de Mbappé, ainda tinha moral com o clube e torcedores.

Neymar na estreia de 2022

Já na última Copa do Mundo, Neymar chegou em boas condições físicas. Mas bastou a estreia para voltar a sofrer com o excesso dos adversários. Ele teve boa atuação na vitória sobre a Sérvia, por 2 a 0, mas deixou os gramados com uma lesão no tornozelo que o tirou do restante da fase de grupos.

Na época, o atacante tinha 30 anos e seguia no PSG. Apenas na temporada seguinte é que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, contratou o camisa 10. Ele permaneceu por lá até o início de 2025, até acertar a rescisão contratual e assinar com o Santos.

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