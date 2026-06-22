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Santos inicia obras de reforma das arquibancadas da Vila Belmiro

Santos inicia obras de reforma das arquibancadas da Vila Belmiro
Santos inicia obras de reforma das arquibancadas da Vila Belmiro -

O Santos iniciou, nesta segunda-feira (22), as obras da reforma da arquibancada Cosmo Damião, setor da Vila Belmiro onde ficam as torcidas organizadas. Assim, o objetivo do clube é aumentar a capacidade do espaço, dividindo os atuais degraus em dois níveis. Esta é a primeira etapa de um projeto maior.

Além das arquibancadas, há também a previsão de construção de camarotes, espaço para lojas e uma praça de alimentação com capacidade para sete restaurantes. Aliás, a nova estrutura deve contar com novos elevadores, entradas e área de bilheteria.

No projeto, está previsto ainda um painel de LED na fachada do estádio, de três metros de altura e 12 metros de comprimento, na confluência entre as ruas Princesa Isabel e Tiradentes.

Valor da obra pode chegar a R$ 80 milhões

A obra total tem orçamento de R$ 70 a milhões a R$ 80 milhões, com previsão de término no fim do ano.

“É o processo que vem acontecendo na Vila em termos de mais conforto, mais segurança e agora, também, com uma ampliação considerável. Depois vamos submeter ao Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Hoje o Santos possui um número de 20 mil e poucos (lugares) por parte do AVCB do Corpo de Bombeiros. Nós vendemos 17 mil e pouco. Aqui na arquibancada Cosmo Damião vamos quase que dobrar de três mil para quase seis mil pessoas. Isso representa um aumento na carga de ingressos a serem vendidos como também na lotação oficial do estádio.”, disse o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, antes de completar:

“Nossa pretensão, após a vistoria, conseguir chegar a, pelo menos, uma carga oficial para mais de 20 mil espectadores. É a expectativa. Temos outras melhorias sendo feitas. Pretendemos expandir para até 21 mil pessoas por parte de AVCB. Em termos de oficialização em CBF e Conmebol, pretendemos chegar um pouco mais”.

Santos também faz estudo do solo da Vila Belmiro

Além da reforma na arquibancada, o Santos segue com uma equipe responsável por estudos técnicos do solo da Vila Belmiro. O trabalho conta com análises de profundidade, resistência e composição do terreno para definir a fundação das futuras estruturas que darão sustentação aos camarotes previstos no projeto.

O Santos vem promovendo uma série de melhorias nos últimos meses. Em abril, o clube realizou melhorias no setor do Portão 17, destinados aos sócios, para cumprir exigências da Conmebol para a disputa da Copa Sul-Americana. Em janeiro deste ano, o Peixe reinaugurou o Centro de Imprensa Armando Gomes, modernizado para oferecer mais conforto e melhores condições de trabalho aos profissionais que acompanham o cotidiano da equipe.

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