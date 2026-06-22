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Manchester United avança em projeto bilionário para construir novo Old Trafford

Manchester United avança em projeto bilionário para construir novo Old Trafford
Manchester United avança em projeto bilionário para construir novo Old Trafford -

O Manchester United deu mais um passo importante no projeto de construção do seu novo estádio. O clube anunciou a compra da maior parte dos terrenos necessários para a obra, incluindo uma área de 10 hectares localizada a cerca de 350 metros do atual Old Trafford.

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A CEO do United, Collette Roche, destacou que a aquisição representa um avanço significativo no desenvolvimento da futura casa do clube. De acordo com ela, a proximidade entre o novo estádio e o atual permitirá manter vivas as tradições e a identidade que fazem parte da história dos torcedores.

Além da construção da nova arena, o projeto prevê uma ampla revitalização da região ao redor do estádio. A iniciativa deve ocupar cerca de 150 hectares e, de acordo com estimativas do clube, poderá resultar na criação de 15 mil moradias, 48 mil empregos e gerar aproximadamente 7 bilhões de euros (R$ 41,3 bilhões) por ano para a economia local.

O Manchester United pretende erguer um estádio com capacidade para 100 mil espectadores, transformando-o em um dos maiores do mundo. Mais detalhes sobre o empreendimento serão apresentados em 9 de julho.

Em março, durante entrevista à MUTV, Collette revelou que o clube espera encaminhar o pedido oficial de licenciamento entre os próximos 12 e 18 meses. Esta etapa, inclusive, considerada fundamental para o início das obras.

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