Manchester United avança em projeto bilionário para construir novo Old Trafford

O Manchester United deu mais um passo importante no projeto de construção do seu novo estádio. O clube anunciou a compra da maior parte dos terrenos necessários para a obra, incluindo uma área de 10 hectares localizada a cerca de 350 metros do atual Old Trafford.

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A CEO do United, Collette Roche, destacou que a aquisição representa um avanço significativo no desenvolvimento da futura casa do clube. De acordo com ela, a proximidade entre o novo estádio e o atual permitirá manter vivas as tradições e a identidade que fazem parte da história dos torcedores.

Além da construção da nova arena, o projeto prevê uma ampla revitalização da região ao redor do estádio. A iniciativa deve ocupar cerca de 150 hectares e, de acordo com estimativas do clube, poderá resultar na criação de 15 mil moradias, 48 mil empregos e gerar aproximadamente 7 bilhões de euros (R$ 41,3 bilhões) por ano para a economia local.

O Manchester United pretende erguer um estádio com capacidade para 100 mil espectadores, transformando-o em um dos maiores do mundo. Mais detalhes sobre o empreendimento serão apresentados em 9 de julho.

Em março, durante entrevista à MUTV, Collette revelou que o clube espera encaminhar o pedido oficial de licenciamento entre os próximos 12 e 18 meses. Esta etapa, inclusive, considerada fundamental para o início das obras.

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