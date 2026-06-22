Joia de 17 anos pode reforçar o Botafogo na Rússia

O Botafogo poderá ter um “reforço” caseiro para sua intertemporada na Rússia. Trata-se do atacante Lucas Emanuel, do sub-17, que pode estar na lista final dos 30 atletas que embarcarão para a Europa. Aos 17 anos, o jogador é visto internamente como um dos ativos mais promissores do clube, possuindo contrato profissional com multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 470 milhões no câmbio atual).

Oriundo do Athletico, o atacante chegou ao clube em junho de 2025, aos 16 anos, e, desde então, mantém média de gols que chama a atenção. Afinal, foram 13 gols ainda no segundo semestre de 2025, período em que se destacou como artilheiro do time na Copa Rio Sub-17 e terminou como vice-artilheiro da competição geral, com oito gols em apenas dez jogos.

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Em 2026, já superou a marca do ano anterior, com 15 gols em 14 partidas, com uma média de um gol a cada 75 minutos. Em pouco menos de um ano vestindo a camisa do Botafogo, o atacante acumulou um desempenho expressivo nos clássicos cariocas. Foram três gols em três confrontos contra o Flamengo e outros quatro gols em cinco duelos diante do Vasco. Além disso, fez participações pontuais no elenco sub-20 ainda aos 16 anos.

Vice-artilheiro do Carioca Sub-17, Lucas marcou oito gols nas últimas quatro partidas do estadual, recorte que chamou a atenção da comissão técnica alvinegra. Internamente, este momento de preparação na Rússia serve como um teste prático para avaliar como o jovem responde à rotina do profissional do Botafogo.

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