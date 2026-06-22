Escócia descarta postura defensiva e promete atacar o Brasil em jogo decisivo

A Escócia não pretende entrar em campo apenas para se defender diante do Brasil na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Apesar de ainda poder avançar ao mata-mata mesmo em caso de derrota, graças ao formato que classifica os oito melhores terceiros colocados, a seleção europeia garante que buscará a vitória no duelo desta quarta-feira.

A equipe escocesa chega ao confronto após perder por 1 a 0 para Marrocos. Resultado, aliás, que adiou a possibilidade de conquistar uma inédita vaga na fase eliminatória. Com três pontos, os britânicos seguem vivos na disputa e sabem que até uma derrota por margem mínima pode mantê-los na briga por uma das vagas destinadas aos terceiros colocados. Afinal, o saldo de gols é o primeiro critério de desempate.

No entanto, a possibilidade de atuar pensando apenas em limitar danos foi descartada por John McGinn. Principal referência técnica do meio-campo escocês, o jogador do Aston Villa afirmou que a equipe não pretende adotar uma postura conservadora diante da Seleção Brasileira.

“É importante que não tenhamos essa mentalidade. Não entramos nos jogos pensando em perder por um gol de diferença e tentar nos classificar por pouco. Acreditamos que temos qualidade suficiente para passar de fase da maneira correta. Mostramos que podemos competir com as equipes do top 10”, declarou.

O confronto entre Brasil e Escócia acontece nesta quarta-feira (24/6), com ambas as seleções mirando uma vaga na próxima fase e dependendo apenas de si para avançar. Uma vitória garante a classificação matemática, enquanto uma derrota obrigaria os dois países a fazer contas para seguir no torneio.

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