Klose parabeniza Messi por bater recorde de gols em Copas: “Melhor de todos os tempos”

Miroslav Klose exaltou Lionel Messi por ter batido o seu recorde de gols em Copas do Mundo. O alemão, que marcou 16 vezes em quatro edições do torneio, viu o camisa 10 da Argentina ultrapassá-lo nesta segunda-feira (22) com os dois marcados na vitória sobre a Áustria por 2 a 0.

Dessa maneira, o ex-jogador da seleção da Alemanha tratou de parabenizar o argentino, artilheiro desta edição do Mundial, com cinco gols em dois jogos.

“Para mim, Lionel Messi é o melhor de todos os tempos. Parabéns, campeão!”, declarou o ex-recordista, atualmente técnico do Nuremberg, da Alemanha, ao “Süddeutsche Zeitung”.

Klose anotou 16 gols em quatro Copas do Mundo: 2002, 2006, 2010 e 2014, quando bateu o recorde que até então era de Ronaldo Fenômeno, com 15. Aliás, a quebra da marca veio justamente na goleada da Alemanha sobre a Seleção Brasileira por 7 a 1.

Em seguida, nas Copas de 2018 e 2022, ninguém havia chegado no atacante alemão, mas Messi já marcou cinco vezes na competição. Afinal, fez os três gols da Argentina na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, na primeira rodada.

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