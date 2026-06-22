Hulk comemora volta de Thiago Silva ao Fluminense

Não foi só a torcida do Fluminense que gostou da volta do zagueiro Thiago Silva. O atacante Hulk, que ainda não estreou pelo Tricolor das Laranjeiras, também monstrou empolgação com a chegada do defensor. Nas redes sociais, o jogador já deu as boas vindas ao “novo” companheiro – os dois já atuaram pela Seleção Brasileira.

“Bem-vindo de volta à sua casa, meu irmão”, escreveu.

Thiago Silva assinou contrato até dezembro de 2026. Ele é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana.

Já consagrado mundialmente, Thiago retornou em 2024 e defendeu o Fluminense, então, até o fim de 2025, quando saiu para retornar ao Porto. Ele foi o capitão da campanha histórica da equipe no Mundial de Clubes da Fifa 2025, quando o Tricolor chegou às semifinais do torneio nos Estados Unidos e superou gigantes do futebol mundial.

Pelo Porto, Thiago Silva disputou 14 jogos e foi campeão português. O zagueiro, aliás, estava na lista de pré-convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo, mas acabou não sendo chamado.

Hulk e Thiago Silva já jogaram juntos

A dupla, aliás, esteve junta em 36 partidas pelo Brasil, contando Seleção principal e olímpica. O retrospecto dos dois é positivo: 29 vitórias, dois empates e cinco derrotas, além do título da Copa das Confederações de 2013, conquistado justamente no Maracanã.

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