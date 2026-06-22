França x Iraque é suspenso por raios; veja como funciona o protocolo

A partida entre França e Iraque, válida pelo Grupo I da Copa do Mundo, teve grande interrupção nesta segunda-feira (22) devido às condições climáticas adversas. O jogo pela segunda rodada do Grupo I, no Lincoln Field, na Filadélfia, estava no intervalo com o placar de 1 a 0 para os franceses – gol de Mbappé – quando a organização acionou o protocolo de segurança por risco de raios.

A chuva forte começou a se intensificar por volta dos 30 minutos. arbitragem menteve o jogo até o fim do primeiro tempo. Mas o aumento do risco de descargas elétricas levou à suspensão inicial de 30 minutos e,depois, mais 30. O tempo de paralisação, no entanto, teve a possibilidade aumentar de acordo com a evolução das condições meteorológicas.

Entenda o protocolo que interrompeu França x Iraque

Este é o protocolo oficial utilizado em práticas esportivas para interromper e retomar partidas:

O jogo é paralisado imediatamente se um raio for detectado ou um trovão for ouvido a uma distância de até 8 milhas (cerca de 13 km). Os árbitros contam com sistemas de monitoramento por radar e aplicativos.

Ninguém pode voltar ao campo até que se passem 30 minutos seguidos sem nenhum raio ou trovão em um raio de 13 km. Mas, se um novo raio cair aos 29 minutos de espera, o cronômetro zera e a contagem de 30 minutos recomeça do início.

Desde domingo existia o risco de adotar o protocolo de clima, pois o risco de raios era severíssimo. Importante: chuva intensa sem raios não param as práticas esportivas nos Estados Unidos.

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