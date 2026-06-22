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Benzema vira alvo de polêmica após fotos com animais selvagens nas redes sociais

Benzema vira alvo de polêmica após fotos com animais selvagens nas redes sociais
Benzema vira alvo de polêmica após fotos com animais selvagens nas redes sociais -

Karim Benzema se envolveu em uma polêmica após publicar fotos nas redes sociais ao lado de um filhote de tigre e de um leão branco, animais raros e ameaçados de extinção. As imagens, compartilhadas durante um período de férias do atacante do Al-Hilal, geraram forte reação da Liga dos Animais, na França, que criticou a atitude do jogador.

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A entidade de proteção animal classificou o uso dos felinos como “troféus fotográficos” e afirmou que a publicação não é aceitável. De acordo com a organização, Benzema, que tem milhões de seguidores, deveria ter consciência da própria influência e evitar qualquer tipo de conteúdo que incentive a exploração de animais selvagens.

Em nota, a associação reforçou que “tigres não são acessórios de celebridades e leões não são cenários para redes sociais”. Além disso, eles destacaram a expectativa de que o jogador compreenda a crítica.

A publicação do atacante ainda fazia referência à região do Rhône (69) e à cidade de Lyon, onde ele atuou entre 2005 e 2009. Assim, a Liga dos Animais pediu que Benzema use sua visibilidade para apoiar a preservação da fauna, em vez de normalizar esse tipo de exposição.

Por fim, após a repercussão negativa, o atacante, de 38 anos, acabou apagando as imagens no mesmo dia.

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