Grêmio conta com retorno de quatro jogadores em treino

O Grêmio contou com novidades em volta aos treino nesta segunda-feira (22/6). O técnico Luis Castro contou com o retorno do quarteto de jogadores liberados pelo clube na semana passada. Amuzu, Gabriel Mec, Villasanti e Noriega marcaram presença no gramado do CT Luiz Carvalho.

Após participarem de forma parcial no sábado, os quatro atletas treinaram integralmente no campo, enfrentando o frio e a chuva. O grupo ganhou o reforço do atacante Roger, que se reapresentou após acompanhar o nascimento do filho na semana passada.

No entanto, são três jogadores no departamento médico. O lateral-esquerdo Marlon se recupera de fratura no tornozelo direito e voltou a correr na semana passada. O zagueiro Luis Eduardo e o atacante Pavon, aliás, seguem em tratamento de problemas musculares.

A equipe tricolor voltou aos trabalhos e se prepara para o amistoso no próximo sábado, quando vai enfrentar o Cascavel no interior do Paraná. Será o primeiro teste sem o volante Arthur, que teve saída confirmada na semana passada.

Depois, o Grêmio terá amistosos contra Chapecoense, dia 5, e Cruzeiro, dia 12, em julho. No fim do mês, a equipe de Luís Castro, por fim, terá pela frente o Bolívar nos playoffs da Sul-Americana.

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