Paredão saboroso: Restaurante argentino cria bife com o rosto do goleiro Vozinha

Nem mesmo os rivais estão resistindo ao clima de alegria da seleção e da torcida de Cabo Verde com o desempenho surpreendente da equipe africana na Copa do Mundo. Assim, uma empresa da Argentina decidiu homenagear o jogador que se tornou o retrato desse empolgante começo de Mundial da seleção cabo-verdiana. O restaurante El Antojo, que fica na capital Buenos Aires, incluiu no cardápio um bife à milanesa que tem a cara do Vozinha.

O goleiro foi um paredão no jogo do dia 15/06, quando fechou o gol e garantiu o empate contra a poderosa Espanha, campeã do mundo de 2010 e que tem no seu plantel uma série de jogadores top de linha. Inclusive, além de ser novata numa Copa do Mundo, a equipe de Cabo Verde tem uma diferença abissal em relação aos atletas espanhóis quando o assunto é salário. Ainda assim, o placar ficou equilibrado num 0 a 0 festejado como vitória pelos africanos.

Depois, Vozinha voltou a se destacar em um novo empate (2 a 2) contra o Uruguai. Por sinal, outra seleção que, a exemplo da Espanha, tem tradição e títulos em Copas do Mundo. O novato time de Cabo Verde marcou neste jogo o seu primeiro gol em Mundiais. E uma das imagens mais emblemáticas foi a mãe de Vozinha comemorando o gol no estádio.

Número de seguidores deu salto com carisma de Vozinha

A seleção cabo-verdiana ainda vai enfrentar a Arábia Saudita na primeira fase da Copa. A partida será na sexta-feira (26/6), às 21h (de Brasília). E os cabo-verdianos têm grande chance de avançar para a segunda fase. Porém, independentemente do resultado, uma coisa é certa: Vozinha se consagrou e está bombando nas redes. Afinal, após o primeiro jogo, o goleiro que tinha 50 mil seguidores saltou para 4,5 milhões. E todos querem surfar na popularidade do jogador. Assim, uma papelaria em Minas Gerais anunciou que a figurinha do jogador custaria R$ 1.500, em vez de R$ 5. Era brincadeira, mas viralizou e impulsionou as vendas pelo preço real.

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