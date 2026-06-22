São Paulo volta a treinar após folga e conta com novidade

O São Paulo voltou aos treinos nesta segunda-feira (22) após o domingo de folga. A atividade contou com a presença do atacante Ryan Francisco, chamado pelo técnico Dorival Júnior da equipe sub-20 para integrar o plantel profissional.

O jogador estava atuando nas categorias de base desde maio para recuperar ritmo de jogo. Afinal, ele rompeu o ligamento cruzado e lesionou o menisco do joelho esquerdo em julho de 2025. Assim, passará a treinar de forma conjunta entre o elenco principal e as categorias de base, com mais espaço nas atividades com o treinador, mas também à disposição para defender o time sub-20.

Ryan Francisco não foi o único menino da base a participar do treinamento com os profissionais. Osorio, Nicolas, Tete e Pedro Ferreira também marcaram presença. Aliás, eles já vinham ganhando espaço com Dorival antes da pausa para a Copa do Mundo.

Quem também esteve no CT da Barra Funda foi o zagueiro Arboleda, que retomou as atividades separadamente dos companheiros. Ele segue afastado por questões disciplinares, mas seu futuro voltou a ser discutido internamente, com a possibilidade de reintegração.

O treino teve início com um trabalho físico. Em seguida, trabalharam a posse de bola como parte do aquecimento. Por fim, Dorival Júnior realizou uma atividade técnica, com foco em cruzamento, finalizações, tempo de bola e domínio orientado.

Os jogadores voltam às atividades nesta terça-feira, quando terá duas sessões de treinos, de manhã e à tarde. O São Paulo volta a jogar oficialmente no dia 22 de julho, diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão.

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