Inglaterra x Gana: vitória vale vaga na próxima fase da Copa

Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo. As duas seleções venceram na estreia e chegam ao confronto com a chance de encaminhar a vaga no mata-mata antes da rodada final. A Inglaterra lidera a chave pelo saldo de gols depois da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Gana, por sua vez, superou o Panamá por 1 a 0, com gol nos acréscimos, e também soma três pontos. Portanto, quem vencer em Massachusetts pode chegar à última rodada em situação confortável na briga por classificação.

Onde assistir

A partida entre Inglaterra e Gana terá transmissão de Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv e CazéTV.

Como chega a Inglaterra

A Inglaterra começou a Copa com uma vitória de peso. A equipe comandada por Thomas Tuchel bateu a Croácia por 4 a 2 e mostrou força ofensiva logo na estreia. Harry Kane, Jude Bellingham e Marcus Rashford tiveram uma atuação que reforçou o status inglês entre os favoritos ao título.

Além disso, a vitória encerrou uma sequência incômoda da seleção em Copas contra adversários de alto nível no ranking da Fifa. Ainda assim, o desempenho defensivo deixou pontos de atenção. A Croácia conseguiu assustar e expôs falhas, especialmente em lances que envolveram a dupla de zaga.

Por isso, Tuchel pode mexer no setor defensivo. Marc Guehi aparece como opção para ganhar espaço entre os titulares. No ataque, Bukayo Saka, Marcus Rashford e Declan Rice chegaram a preocupar por questões físicas depois da estreia, mas treinaram na segunda-feira e devem ficar à disposição.

A tendência é que Noni Madueke siga pelo lado direito do ataque. Saka, portanto, pode começar novamente como alternativa no banco. No meio, Bellingham aparece como peça central de criação, enquanto Kane segue como referência ofensiva.

Como chega Gana

Gana também largou bem no Grupo L. A seleção venceu o Panamá por 1 a 0, em Toronto, com gol de Caleb Yirenkyi aos 49 minutos do segundo tempo. O resultado encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória e colocou os ganeses em posição favorável antes do duelo contra a Inglaterra.

A equipe de Carlos Queiroz tenta voltar ao mata-mata da Copa pela primeira vez desde 2010. Além disso, busca manter a solidez defensiva depois de passar pela estreia sem sofrer gols. A seleção, no entanto, ainda tenta melhorar a produção ofensiva, já que demorou para transformar domínio territorial em chances claras contra o Panamá.

Gana deve ter mudanças pontuais. Benjamin Asare aparece como provável titular no gol, já que Lawrence Ati Zigi deixou a estreia no intervalo por desconforto e ainda gera dúvida. No meio, Thomas Partey deve ficar à disposição e pode recuperar espaço entre os titulares.

No ataque, a tendência é que Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana e Jordan Ayew formem a linha ofensiva. Assim, Gana aposta em velocidade pelos lados e transições rápidas para tentar explorar eventuais espaços deixados pela defesa inglesa.

INGLATERRA x GANA

Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo L:

Data-Hora: 23 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)

INGLATERRA: Pickford; James, Stones, Guehi e O’Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

GANA: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Minseh; Yirenkyi e Partey; Fatawu, Sulemana e Semenyo; Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Assistentes: Ahmad Al-Roalle (JOR) e Mohammad Al-Kalaf (JOR)

VAR: Joe Dickerson (EUA)

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