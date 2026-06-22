Weah elogia Pochettino por colocar espírito sul-americano nos Estados Unidos

Já com a classificação para a próxima fase garantida e o primeiro lugar do Grupo D no bolso, os Estados Unidos se preparam para o último desafio da fase de grupos da Copa do Mundo. Sendo assim, na próxima quinta-feira, dia 25, às 23h, o USMNT entra em campo pela terceira rodada diante da já eliminada Turquia, no SoFi Stadium.

Na preparação para o duelo, o atacante Timothy Weah falou sobre o trabalho do técnico Mauricio Pochettino, que tem sido bastante muito elogiado pela forma com que os Estados Unidos tem jogado nesta Copa. Desse modo, Weah afirmou que o treinador argentino trabalhou bastante e conseguiu fazer o USMNT ter ume mentalidade mais sul-americana.

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“Falo muito sobre a influência do Pochettino, que ele traz para o nosso time e o que sua equipe técnica traz. Acho que quando falamos sobre ser agressivo e ter essa coragem nessa luta, isso é algo que muitas equipes sul-americanas tem. E, como vimos contra o Paraguai, foi algo que conseguimos igualar e obter a vantagem contra eles”, disse o jogador.

Sendo assim, Weah também destacou que a “mentalidade sul-americana” é algo que tem sido corriqueira na sua carreira. O atacante atua pelo Olympique de Marseille, da França, que tem uma cultura também muito semelhante ao dos times da América do Sul.

“Estou super animado para ver o que podemos fazer no futuro com esse tipo de mentalidade, principalmente porque jogo no Marseille, que é um clube que é parecido com ter esse mentalidade sul-americana”, finalizou.

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