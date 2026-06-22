CBF reformula horários dos jogos do Brasileirão

A CBF definiu, nesta segunda-feira (22/6), os detalhes da tabela do Campeonato Brasileiro para a volta após a Copa do Mundo. A entidade retirou os jogos às 19h no meio de semana e também nenhum jogo no fim da noite de domingo. Esse desenho também foi colocado em prática na Copa do Brasil.
Para as partidas de domingo, a CBF estipulou um limite de horário para pontapé inicial: 19h30. Antes, não era difícil achar jogos até mesmo às 20h30 de domingo.
A atualização mais recente da CBF já reorganiza os horários dos confrontos da 19ª à 24ª rodada, e a entidade planeja manter essa prática até o fim do campeonato. A mudança atende aos pontos que os próprios clubes levantaram nas reuniões sobre a criação da futura liga única. No encontro mais recente, inclusive, a confederação apresentou um estudo detalhado e declarou “guerra” aos jogos das 19h no meio de semana e das 20h30 de domingo, buscando unicamente aumentar a média de público nos estádios.
Até então, a CBF tentava equilibrar os interesses das emissoras detentoras dos direitos de transmissão com o intervalo legal de 66 horas entre as partidas. O calendário, aliás, sofria ainda com o impacto e os desajustes provocados pela tabela de competições continentais da Conmebol. Com a nova medida, a entidade, portanto, bate o martelo e prioriza a presença do torcedor nas arquibancadas.
Veja data e horário dos jogos do Brasileirão
19ª rodada
Quinta-feira – 16/07
19h30 – Botafogo x Santos – Nilton Santos
19h30 – Vitória x Vasco – Barradão
21h30 – Mirassol x Grêmio – José Maria de Campos Maia
Sexta-feira – 17/07
21h30 – Fluminense x Bragantino – Maracanã
Terça-feira – 21/07
19h30 – Atlético-MG x Bahia – Arena MRV
Quarta-feira – 22/07
21h30 – São Paulo x Athletico-PR – A definir
21h30 – Internacional x Cruzeiro – Beira-Rio
21h30 – Chapecoense x Flamengo – Arena Condá
Quinta-feira – 23/07
19h30 – Corinthians x Remo – Neo Química Arena
21h30 – Coritiba x Palmeiras – Couto Pereira
20ª rodada
Sábado – 25/07
18h30 – Santos x Chapecoense – Vila Belmiro
18h30 – Athletico-PR x Internacional – Arena da Baixada
20h30 – Vasco x Mirassol – São Januário
Domingo – 26/07
16h – Cruzeiro x Botafogo – Mineirão
16h – Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova
18h30 – Flamengo x São Paulo – Maracanã
18h30 – Bragantino x Coritiba – Cícero de Souza Marques
18h30 – Grêmio x Fluminense – Arena do Grêmio
19h30 – Palmeiras x Atlético-MG – Allianz Parque
19h30 – Remo x Vitória – Mangueirão
21ª rodada
Quarta-feira – 29/07
19h30 – Mirassol x Remo – José Maria de Campos Maia
19h30 – Internacional x Flamengo – Beira-Rio
21h30 – Fluminense x Bahia – Maracanã
21h30 – Vitória x Palmeiras – Barradão
Quinta-feira – 30/07
19h30 – Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena
21h30 – Coritiba x Cruzeiro – Couto Pereira
Data a definir
Botafogo x Grêmio – Nilton Santos
São Paulo x Santos – A definir
Atlético-MG x Bragantino – Arena MRV
Chapecoense x Vasco – Arena Condá
22ª rodada
Sábado – 08/08
16h – Grêmio x São Paulo – Arena do Grêmio
18h30 – Remo x Atlético-MG – Mangueirão
20h30 – Coritiba x Chapecoense – Couto Pereira
21h – Botafogo x Fluminense – Nilton Santos
Domingo – 09/08
11h – Cruzeiro x Mirassol – Mineirão
16h – Palmeiras x Internacional – Allianz Parque
16h – Bahia x Vasco – Arena Fonte Nova
18h30 – Santos x Athletico-PR – Vila Belmiro
18h30 – Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques
19h30 – Flamengo x Vitória – Maracanã
23ª rodada
Sábado – 15/08
16h30 – Fluminense x Palmeiras – Maracanã
16h30 – Atlético-MG x Grêmio – Arena MRV
18h30 – Athletico-PR x Bragantino – Arena da Baixada
21h – São Paulo x Coritiba – Morumbis
Domingo – 16/08
11h – Chapecoense x Bahia – Arena Condá
16h – Vasco x Santos – São Januário
18h30 – Mirassol x Flamengo – José Maria de Campos Maia
18h30 – Vitória x Botafogo – Barradão
19h30 – Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena
Segunda-feira – 17/08
20h – Internacional x Remo – Beira-Rio
24ª rodada
Sábado – 22/08
16h – Fluminense x Remo – Maracanã
18h30 – Internacional x Atlético-MG – Beira-Rio
20h30 – Cruzeiro x Flamengo – Mineirão
Domingo – 23/08
16h – Palmeiras x Vasco – Allianz Parque
16h – Bragantino x Grêmio – Cícero de Souza Marques
16h – Vitória x Bahia – Barradão
18h30 – Santos x Mirassol – Vila Belmiro
18h30 – Chapecoense x São Paulo – Arena Condá
19h30 – Coritiba x Corinthians – Couto Pereira
Segunda-feira – 24/08
20h – Botafogo x Athletico – Nilton Santos
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