CBF detalha tabela das oitavas da Copa do Brasil; veja datas, horários e onde assistir

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o cronograma completo para os confrontos eletrizantes das oitavas de final da Copa do Brasil. A entidade optou por uma estratégia dinâmica para o calendário desta temporada, concentrando todas as partidas de ida e volta dentro de uma única semana do mês de agosto. Consequentemente, as torcidas viverão sete dias de pura intensidade para descobrir as oito melhores equipes que continuarão na disputa pelo título nacional mais rentável do país.

Os duelos de abertura estão programados para acontecer entre os dias 1º e 3 de agosto, englobando o final de semana e a noite de segunda-feira. Em contrapartida, as partidas decisivas de volta ocorrerão logo na sequência, entre os dias 4 e 6 de agosto. Os torcedores terão ampla cobertura televisiva para acompanhar cada lance, pois os direitos de exibição envolvem a TV Globo na TV aberta, os canais Sportv e Premiere na TV fechada, além das plataformas digitais do ge.globo e do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Confronto (Ida) Data / Horário Confronto (Volta) Data / Horário Onde Assistir Vasco x Fluminense Sáb, 01/08 – 17h30 Fluminense x Vasco Qua, 05/08 – 21h30 TV Globo, Sportv, ge tv, Premiere e Amazon Prime Atlético-MG x Juventude Sáb, 01/08 – 19h30 Juventude x Atlético-MG Ter, 04/08 – 19h30 Amazon Prime Santos x Remo Sáb, 01/08 – 21h00 Remo x Santos Ter, 04/08 – 21h30 Sportv e Premiere Palmeiras x Fortaleza Dom, 02/08 – 16h00 Fortaleza x Palmeiras Qua, 05/08 – 21h30 TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Mirassol x Grêmio Dom, 02/08 – 18h00 Grêmio x Mirassol Qua, 05/08 – 19h30 Amazon Prime Chapecoense x Cruzeiro Dom, 02/08 – 18h30 Cruzeiro x Chapecoense Qua, 05/08 – 19h00 Sportv e Premiere Internacional x Corinthians Dom, 02/08 – 19h30 Corinthians x Internacional Qui, 06/08 – 20h00 Amazon Prime Athletico-PR x Vitória Seg, 03/08 – 21h00 Vitória x Athletico-PR Qui, 06/08 – 20h00 Sportv, Premiere e ge tv

Clássicos estaduais e sorteio definirão o futuro da Copa do Brasil

O grande destaque da rodada eliminatória fica por conta dos clássicos de imensa rivalidade regional. No Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense prometem parar o estado em dois embates no Maracanã, tidos nos bastidores da imprensa esportiva como os confrontos mais tensos da atualidade. Simultaneamente, duelos tradicionais de peso nacional como Internacional e Corinthians movimentarão os gramados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, atraindo grande audiência.

De acordo com o regulamento oficial estabelecido pela confederação, os clubes que garantirem a classificação para a próxima etapa embolsarão uma quantia milionária de bonificação financeira. Contudo, os sobreviventes não conhecerão os seus futuros rivais de forma imediata. A CBF realizará um sorteio final posterior na sede da entidade para definir o chaveamento definitivo das quartas de final até a grande decisão, aumentando ainda mais o suspense das comissões técnicas.

Fase Datas Previstas Formato Quartas de Final 26/08 e 03/09 Jogos de ida e volta (chaveamento definido por sorteio) Semifinal 01/11 e 08/11 Jogos de ida e volta Final 06/12 Jogo único (local a ser definido pela CBF)

Decisão em jogo único e premiação recorde em dinheiro

A grande novidade desta edição da competição nacional está guardada para o encerramento do calendário de futebol. A finalíssima da Copa do Brasil acontecerá em formato de jogo único no dia 6 de dezembro, abandonando o modelo tradicional de partidas de ida e volta. O departamento de competições da CBF anunciará o local do confronto histórico nos próximos meses, avaliando quesitos de infraestrutura e neutralidade de campo.

Além da glória esportiva e da vaga garantida na próxima Copa Libertadores da América, os clubes duelam por cifras financeiras que quebram recordes históricos. O avanço de fase garante fôlego extra para os cofres das instituições, permitindo novos investimentos em contratações. Por fim, o grande campeão do torneio em dezembro faturará uma premiação astronômica e inédita, consolidando a Copa do Brasil como a competição de clubes mais valiosa de todo o continente sul-americano.

Fase Alcançada / Posição Premiação em Dinheiro Quinta Fase R$ 2 milhões Oitavas de Final R$ 3 milhões Quartas de Final R$ 4 milhões Semifinal R$ 9 milhões Vice-campeão R$ 34 milhões Campeão R$ 78 milhões

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