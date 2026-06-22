Seleção iraniana deixa bilhete de agradecimento a Los Angeles no vestiário do estádio

A seleção do Irã deixou uma mensagem de agradecimento no vestiário do SoFi Stadium, em Los Angeles, depois do empate por 0 a 0 com a Bélgica, domingo (21), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O bilhete agradeceu a hospitalidade recebida na cidade, citou a história do país e também fez referência à paz. O gesto, sendo assim, ganhou repercussão internacional nesta segunda-feira (22).

“Da antiga Pérsia de milhares de anos atrás ao Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e firme”, dizia um dos trechos da mensagem.

Na sequência, a carta trouxe as referências #168 e #Minab. As menções remetem ao ataque contra uma escola em Minab, no sul do Irã, em 28 de fevereiro de 2026. Organizações de direitos humanos e veículos internacionais relataram mais de 150 mortos no episódio, em sua maioria crianças, e, por fim, cobraram investigação sobre a ação militar atribuída aos Estados Unidos durante o conflito.

Depois da referência, a delegação iraniana agradeceu à cidade que recebeu os dois primeiros jogos da equipe na Copa. O Irã estreou com empate por 2 a 2 contra a Nova Zelândia. Depois, voltou ao SoFi Stadium e segurou a Bélgica em um empate sem gols.

“Obrigado, Los Angeles, pela hospitalidade”, escreveu a seleção iraniana.

Orgulho e dignidade

A mensagem, afinal, também destacou a postura da equipe durante a passagem pela Califórnia. De acordo com a carta, o Irã chegou aos Estados Unidos com orgulho e deixou Los Angeles preservando a dignidade da campanha.

“Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade”, completou o bilhete.

A carta ainda agradeceu aos torcedores iranianos e terminou com um apelo por paz, respeito e amizade entre as nações.

Sonho iraniano

Dentro de campo, o empate com a Bélgica manteve o Irã vivo na disputa por uma vaga inédita no mata-mata da Copa do Mundo. A seleção iraniana chegou a dois pontos no Grupo G, mesmo número dos belgas, e agora decidirá sua situação na última rodada da chave.

O resultado também ganhou peso pela dificuldade do adversário. A Bélgica entrou no Mundial como uma das equipes mais tradicionais do grupo, mas encontrou problemas para superar a organização defensiva iraniana. Assim, o 0 a 0 fortaleceu a campanha do Irã e aumentou a importância do jogo final.

A chave segue aberta. O Egito lidera o Grupo G com quatro pontos. Bélgica e Irã aparecem logo atrás, ambos com dois. A Nova Zelândia tem um ponto. Dessa forma, a última rodada definirá as seleções classificadas para a próxima fase.

O Irã fecha a fase de grupos contra o Egito, na sexta-feira, 26 de junho, às 21h (de Brasília), em Seattle. A partida terá peso decisivo para a seleção iraniana, que tenta avançar pela primeira vez ao mata-mata de uma Copa do Mundo.

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