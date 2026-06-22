Meia da Espanha crítica imprensa após goleada: “Criam controvérsias”

Surpresa na escalação da Espanha na goleada contra a Arábia Saudita, no último domingo (21), o meia Álex Baena respondeu às críticas da imprensa após a estreia na Copa do Mundo. Depois de empatar com Cabo Verde, veículos de comunicação espanhóis trataram a partida como um “desastre” e “decepcionante”.

O jogador do Atlético de Madrid não deixou de ser ríspido ao retrucar as manchetes dos veículos. Baena destacou que a seleção sabia das dificuldades que teriam contra todos os adversários e que o elenco ficou calmo por saber que estava fazendo o trabalho da forma correta.

“No fim das contas, vocês (imprensa) são os que criam controvérsias ou tiram as coisas do contexto. Sabíamos que as partidas seriam muito difíceis. Todos os jogos da Copa do Mundo que estamos vendo são muito difíceis; qualquer time pode vencer. Mas nós, desde o primeiro dia, temos nos mantido muito calmos, fazendo as coisas da maneira correta, e a partir daí, tenho certeza de que tudo dará certo”, afirmou.

Baena também ressaltou que o resultado da estreia não desmotivou a Espanha. O meia apontou que a equipe teve um bom desempenho, apesar de a atuação tenha ficado um pouco abaixo do esperado. Além disso, o jogador enfatizou que a rotina não mudou e que a seleção conseguiu chegar mais animada para o duelo contra os Falcões.

“O empate não nos desanimou em nada, porque acreditávamos que também merecíamos a vitória, mesmo que nossa atuação não tenha sido das melhores. Nossa rotina diária sempre foi a mesma, mesmo com o empate, e hoje ficou claro que, com essa alegria, entramos em campo de forma diferente”, pontuou.

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