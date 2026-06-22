Alex Escobar passa bem, mas vai ficar em observação em hospital

O apresentador Alex Escobar passa bem após sentir um mal-estar durante entrada ao vivo no programa Encontro, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira. Escobar teve um pico de pressão enquanto conversava com Patrícia Poeta. A informação foi divulgada pela Globo.

Minutos depois de se sentir mal, o apresentador foi para um hospital da região, onde fez uma série de exames. Ele está bem e vai passar a noite no hospital em observação. Por precaução, Alex Escobar não vai viajar com a equipe da Globo para Miami, onde a seleção brasileira vai enfrentar a Escócia, na quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Escobar entrou ao vivo para comentar a situação de Neymar na Copa do Mundo e a expectativa em torno do retorno do camisa 10 à Seleção Brasileira. Durante a participação, ele também precisou interromper a fala por alguns segundos enquanto abordava a condição física do atacante.

Além disso, o jornalista apresentou uma voz mais fraca do que o habitual e, em alguns momentos, aparentou desorientação. Logo após a exibição, a repercussão se intensificou nas redes sociais. Internautas demonstraram surpresa e preocupação com o estado do apresentador, com comentários como: “O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado”, disse uma usuária. “Escobar está bem, gente? Achei ele estranho”, comentou outra.

Em março deste ano, Alex Escobar passou por uma cirurgia para retirada de pólipos nas cordas vocais. Na ocasião, o jornalista se afastou das atividades na Globo para se recuperar e cumprir o protocolo médico estabelecido.

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