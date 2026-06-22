Ochoa joga contra a República Tcheca? Saiba se técnico do México vai homenagear o goleiro

Um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, o México está classificado para a próxima fase da competição com uma rodada de antecedência. No entanto, na próxima quarta-feira, os mexicanos vão entrar em campo para enfrentar a República Tcheca para cumprir a tabela, no Estádio Azteca, às 22h (de Brasília), pela rodada final do Grupo A.

Sendo assim, uma das grandes expectativas da torcida do México para o jogo desta quarta-feira é sobre a presença ou não do goleiro Guillermo Ochoa. O lendário arqueiro mexicano está em sua sexta Copa do Mundo pela seleção, e vive a esperança de entrar em campo para ser homenageado por todo Estádio Azteca.

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Contudo, a presença de Ochoa no time titular ainda segue sendo um mistério por parte do técnico Javier Aguirre. O treinador deu a entender que pretende fazer mudanças nesta última partida da fase de grupos, uma vez que o México já garantiu a classificação e a primeira colocação do Grupo A. Desse modo, a imprensa mexicana também diverge de informações sobre a presença do goleiro.

De acordo com a ‘ESPN México’, o goleiro de 40 anos tem grandes chances de ser titular contra a República Tcheca, sendo uma das mudanças planejadas por Javier Aguirre. Por outro lado, o ‘Record’ afirma que Aguirre não deve optar por Ochoa em um primeiro momento como titular. Contudo, a situação pode mudar nos próximos dias.

Ochoa está junto de Messi e Cristiano Ronaldo como os três jogadores a serem convocados para seis Copas do Mundo diferentes. Curiosamente, os três disputaram as mesmas edições de Copa (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

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