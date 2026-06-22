Bielsa vê Espanha como “desafio enorme” para o Uruguai

Marcelo Bielsa não escondeu a frustração com a situação do Uruguai na Copa do Mundo. Depois de dois empates nas duas primeiras rodadas do Grupo H, o técnico reconheceu que a seleção uruguaia desperdiçou pontos importantes e classificou o duelo contra a Espanha, sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), pela última rodada da chave, como um enorme desafio na luta por vaga no mata-mata.

O Uruguai empatou com a Arábia Saudita na estreia e, depois, ficou no 2 a 2 com Cabo Verde. Assim, chegou a dois pontos e deixou a classificação em aberto para a última rodada. A Espanha, por sua vez, lidera a chave com quatro pontos depois da goleada por 4 a 0 sobre os sauditas.

Bielsa demonstrou incômodo com a atuação da equipe contra Cabo Verde. Além disso, admitiu que o Uruguai perdeu organização em vários momentos da partida e ficou exposto aos contra-ataques do adversário.

“O time esteve altamente desorganizado”, disse Bielsa.

“Nós atacávamos correndo o risco de eles marcarem contra nós no fim da partida. Poderíamos ter vencido o jogo e também poderíamos ter perdido. Sem dúvida, o Uruguai tem um elenco melhor do que Cabo Verde. Mas isso precisa ser mostrado”, completou o treinador.

O cenário aumenta o peso do confronto direto com a Espanha. Para Bielsa, o Uruguai não tem margem para administrar o resultado. Portanto, a equipe precisará vencer uma das seleções mais fortes do grupo para garantir a classificação sem depender de combinações paralelas.

“Temos a necessidade e a obrigação de vencer a Espanha. É um desafio enorme para todos nós”, afirmou Bielsa.

Problemas na defesa

A pressão também cresce pelos problemas defensivos. Contra Cabo Verde, o Uruguai chegou a virar o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Maxi Araújo e Agustín Canobbio. No entanto, voltou a falhar depois do intervalo e permitiu o empate em um lance de desatenção na saída de bola.

A seleção espanhola chega ao jogo em melhor situação no grupo. Depois do empate sem gols com Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente respondeu com atuação dominante contra a Arábia Saudita. Lamine Yamal marcou seu primeiro gol em Copas, enquanto Mikel Oyarzabal participou diretamente dos três primeiros gols.

Uruguai e Espanha se enfrentam na sexta-feira, 26 de junho, às 21h (de Brasília), pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. No mesmo horário, Cabo Verde encara a Arábia Saudita, em outro jogo decisivo para a definição dos classificados da chave.

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