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Mbappé deita e rola e a França atropela o Iraque em &#8220;jogo de 4 horas&#8221;

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Kylian Mbappe #10 of France celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Iraq at Philadelphia Stadium on June 22, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Kylian Mbappe #10 of France celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Iraq at Philadelphia Stadium on June 22, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images) -

Em jogo que teve interrupção de cerca de uma hora por causa do protocolo de raios e baile de Mbappé, a França venceu o Iraque nesta segunda-feira, 22/6, por 3 a 0. O duelo no Lincoln Field, na Filadélfia, valeu pela segunda rodada do Grupo I. Mbappé marcou dois gols e com isso chegou ao quatro na competição, apenas um atrás de Messi. O 10 da França também está na cola da Argentina na briga pela artilharia geral. Afinal, tem 16 contra 18 de Messi, que quebrou o recorde horas antes na vitória da Argentina). O outro gol francês foi de outra fera, o atual melhor do mundo, Dembélé.

Assim, a França chegou aos seis pontos, já carimbando a classificação para a próxima fase, com os iraquianos na lanterna, com zero. O grupo se completa com Noruega e Senegal.

Mbappé balança a rede

Com um quarteto de sonhos na frente (Dembélé, Olise, Mbappé e Barcola), a França, como esperado, sufocou o Iraque desde os primeiros minutos. Assim, aos 13, saiu na frente quando Mbappé, que flutuou muito, caiu pela direita e recebeu de Olise. O 10 francês, na entrada da área, cortou para o meio. Sem marcação, agradeceu e bateu de esquerda para fazer 1 a 0.

Tinha “cheiro de goleada”. Porém, a França freou. Chegou a ter algumas investidas pela esquerda, Mbappé tentou lances individuais, mas Olise e Mbappé não estavam inspirados. Assim, o Iraque conseguiu segurar o placar em 1 a 0, e a França, com apenas quatro finalizações e um número até pequeno de posse (58%), tamanha a diferença de qualidade. Para piorar, depois dos 30 minutos, caiu um dilúvio. O campo manteve a qualidade, mas o jogo seguiu a dez por hora, nem moroso.

Jogo parou por duas horas

Após duas horas de interrupção por causa do protocolo de raios, o segundo tempo começou e Mbappé fez show. Aos oito minutos, ele ampliou com um gol muito fácil. Then rolou a bola para o goleiro Basil. Mesmo muito mal, o arqueiro não conseguiu chegar na bola e esta ficou com Dembélé. O melhor do mundo poderia fazer o gol, mas resolveu dar de bandeja para Mbappé fazer o que qualquer criança faria, com tudo aberto: 2 a 0. Pouco depois, Mbappé fez uma jogada genial e serviu o Olise, que foi fantástico na finalização, um toque por cobertura. Mas a bola bateu no travessão.

Dembélé também marca para a França

O Iraque não sabia o que fazer e a França foi acumulando oportunidades. Aos 21 minutos, quando Olise encontrou Dembélé na área, o melhor do mundo chutou colocado para colocar 3 a 0 no placar. Daí para a frente, Mbappé passou a ser mais procurado pelos companheiros, interessados em ver o craque encostar de vez na artilharia do Mundial (cinco gols de Messi) e na geral de Copas (o francês tem 15 gols, contra 18 de Messi, que quebrou o recorde horas antes). Teve chances,mas não saíram mais gols.

Próximos jogos

A França, afinal encerra a fase de grupos contra a Noruega, no dia 26. O Iraque fecha sua participação contra Senegal, também no dia 26.

FRANÇA 3×0 IRAQUE

Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo I
Data: 22/6/2026
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Gols: Mbappé, 13’/2ºT (1-0); Mbappé, 8’/2ºT(2-0); Dembélé, 21’/2ºT (3-0)
FRANÇA: Maignan; Koundé (Gusto,38’/2ºT), Saliba, Upamecano e Digne; Rabiot e Koné; Dembélé (Doué,23’/2ºT), Olise (Cherki, 23’/2ºT) e Barcola (Akliouche,38’/2ºT); Mbappé (Thuram, 45’/2ºT). Técnico: Didier Deschamps
IRAQUE: Basil; Hussein Ali, Tahseen (Amyn, 14’/2ºT), Akam Hashem e Doski; Bayesh (Farji, 23’/2ºT), Al-Ammari (Sher, 23’/2ºT), Zidane Iqbal e Ismail (Salaka, 14’/2ºT); Aymen Hussein  (Ali Al-Hamadi, 25’/2ºT) e Quasim. Técnico: Graham Arnold
Árbitro: Drew Fischer (CAN)
Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
VAR: Joe Dickerson (EUA)
Cartões amarelos: Al- Ammari (IRQ)

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