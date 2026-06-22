Em jogo que teve interrupção de cerca de uma hora por causa do protocolo de raios e baile de Mbappé, a França venceu o Iraque nesta segunda-feira, 22/6, por 3 a 0. O duelo no Lincoln Field, na Filadélfia, valeu pela segunda rodada do Grupo I. Mbappé marcou dois gols e com isso chegou ao quatro na competição, apenas um atrás de Messi. O 10 da França também está na cola da Argentina na briga pela artilharia geral. Afinal, tem 16 contra 18 de Messi, que quebrou o recorde horas antes na vitória da Argentina). O outro gol francês foi de outra fera, o atual melhor do mundo, Dembélé.
Assim, a França chegou aos seis pontos, já carimbando a classificação para a próxima fase, com os iraquianos na lanterna, com zero. O grupo se completa com Noruega e Senegal.
Mbappé balança a rede
Com um quarteto de sonhos na frente (Dembélé, Olise, Mbappé e Barcola), a França, como esperado, sufocou o Iraque desde os primeiros minutos. Assim, aos 13, saiu na frente quando Mbappé, que flutuou muito, caiu pela direita e recebeu de Olise. O 10 francês, na entrada da área, cortou para o meio. Sem marcação, agradeceu e bateu de esquerda para fazer 1 a 0.
Tinha “cheiro de goleada”. Porém, a França freou. Chegou a ter algumas investidas pela esquerda, Mbappé tentou lances individuais, mas Olise e Mbappé não estavam inspirados. Assim, o Iraque conseguiu segurar o placar em 1 a 0, e a França, com apenas quatro finalizações e um número até pequeno de posse (58%), tamanha a diferença de qualidade. Para piorar, depois dos 30 minutos, caiu um dilúvio. O campo manteve a qualidade, mas o jogo seguiu a dez por hora, nem moroso.
Jogo parou por duas horas
Próximos jogos
A França, afinal encerra a fase de grupos contra a Noruega, no dia 26. O Iraque fecha sua participação contra Senegal, também no dia 26.
FRANÇA 3×0 IRAQUE
Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo I
Data: 22/6/2026
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Gols: Mbappé, 13’/2ºT (1-0); Mbappé, 8’/2ºT(2-0); Dembélé, 21’/2ºT (3-0)
FRANÇA: Maignan; Koundé (Gusto,38’/2ºT), Saliba, Upamecano e Digne; Rabiot e Koné; Dembélé (Doué,23’/2ºT), Olise (Cherki, 23’/2ºT) e Barcola (Akliouche,38’/2ºT); Mbappé (Thuram, 45’/2ºT). Técnico: Didier Deschamps
IRAQUE: Basil; Hussein Ali, Tahseen (Amyn, 14’/2ºT), Akam Hashem e Doski; Bayesh (Farji, 23’/2ºT), Al-Ammari (Sher, 23’/2ºT), Zidane Iqbal e Ismail (Salaka, 14’/2ºT); Aymen Hussein (Ali Al-Hamadi, 25’/2ºT) e Quasim. Técnico: Graham Arnold
Árbitro: Drew Fischer (CAN)
Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
VAR: Joe Dickerson (EUA)
Cartões amarelos: Al- Ammari (IRQ)
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