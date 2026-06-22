Vasco se reapresenta sem técnico e inicia preparação para o segundo semestre

O Vasco retornou oficialmente aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (22) no CT Moacyr Barbosa, dando o pontapé inicial no planejamento para o segundo semestre da temporada. O elenco cruzmaltino se reapresentou após um período de férias concedido devido à pausa no calendário do futebol nacional para a Copa do Mundo. Como a diretoria ainda não definiu o novo comandante, o auxiliar técnico permanente do clube, Bruno Lazaroni, liderou as primeiras atividades no gramado.

Os atletas participaram de uma série de exames clínicos detalhados, testes físicos de esforço e avaliações fisiológicas completas conduzidas pelo departamento médico. Esse procedimento padrão visa checar as condições do grupo após um hiato de 21 dias sem partidas oficiais. O último compromisso oficial do Gigante da Colina ocorreu no dia 31 de maio, quando a equipe sofreu um revés por 1 a 0 diante do Atlético, em confronto realizado em São Januário.

Mudanças na gestão da SAF e chegada de reforço na Colina

A reapresentação marcou também o início de uma nova era na gestão administrativa do futebol vascaíno. O novo CEO da SAF, Fred Luz, compareceu ao centro de treinamento para ter o primeiro contato direto com os jogadores, comissão técnica e funcionários. O executivo assumiu a função deixada por Carlos Amodeo, que rescindiu seu vínculo de forma antecipada. Além dele, a diretoria apresentou Ricardo Abreu como novo COO (Chief Operating Officer) da instituição.

No plano dos reforços, a novidade no Rio de Janeiro foi a chegada do lateral-esquerdo Paulinho, que defendia as cores do América-MG. O defensor desembarcou na capital carioca pela manhã para finalizar os trâmites burocráticos e realizar exames médicos antes de assinar o contrato definitivo. O atleta já havia firmado um pré-contrato com o clube no início do ano e deve se juntar aos treinamentos com bola junto ao restante do elenco nos próximos dias.

Diretoria mapeia mercado exterior em busca de treinador

A principal prioridade do departamento de futebol do Vasco se concentra na contratação imediata de um técnico de ponta. A alta cúpula optou pelo desligamento de Renato Gaúcho durante a paralisação do calendário e agora corre contra o tempo para preencher a lacuna. Os dirigentes mantêm conversas preliminares com o português Vasco Matos, embora nenhuma proposta financeira oficial tenha sido apresentada até o momento.

Paralelamente, os executivos mapeiam outros nomes de peso no mercado sul-americano, incluindo os argentinos Marcelo Gallardo e Hernán Crespo. A comissão técnica interina terá pouco menos de um mês para condicionar fisicamente os atletas até o reinício das competições. Por fim, o Vasco tem seu retorno aos gramados agendado para o dia 16 de julho, quando enfrentará o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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