Atacante do Canadá abre o coração após lesão grave de companheiro: “Vamos jogar por ele”

O Canadá venceu o Catar por 6 a 0 na última quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo B. Contudo, apesar de um resultado histórico – a primeira vitória do país na história das Copas – o clima não foi de festa no BC Place, em Vancouver.

No início do segundo tempo, um dos principais destaques da equipe canadense, Ismael Kone, recebeu uma entrada de Madibo, jogador do Catar, e sofreu uma fratura na perna esquerda. O lance mexeu com os jogadores canadenses, que praticamente não celebraram os gols marcados após a lesão do companheiro. Um dos gols, inclusive, foi feita uma homenagem com a camisa de Kone sendo erguida.

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Nesta segunda-feira, um dos principais nomes do time, o atacante Cyle Larin, falou sobre como a equipe vai entrar em campo para honrar o nome de Kone nos próximos jogos do Canadá na Copa do Mundo.

“Foi um momento difícil, principalmente depois do jogo. Acho que vamos usar essa emoção e o que aconteceu como motivação para o próximo jogo. Vamos jogar por ele. Estaremos lá para apoiá-lo. Como temos feito por todos os nossos jogadores. Somos um grupo unido. E o apoio da torcida também é importante”, disse Larin para a imprensa canadense nesta segunda.

E o desafio contra a Suíça?

O próximo jogo do Canadá é justamente um duelo que pode mudar os rumos da equipe na competição. Com os mesmos quatro pontos da Suíça, um empate simples garante que os canadenses avançem na liderança e continuem jogando em casa nos primeiros jogos do mata-mata. Contudo, caso a Suíça vença, o Canadá terá que jogar em Los Angeles na fase 16 avos de final.

Sendo assim, Larin falou sobre a atmosfera de jogar uma Copa do Mundo como mandante, e como isso tem feito a diferença para a seleção canadense neste Mundial.