Holanda ganha reforço para último jogo da fase de grupos

A Holanda tem um reforço para o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo. Após passar pelo protocolo de concussão nos treinos, o meia Quinten Timber está liberado para voltar às atividades e pode ficar à disposição para a partida contra a Tunísia, na próxima quinta-feira (24).

O jogador havia sofrido uma colisão durante um treino da seleção na última quinta-feira (18) e entrou no protocolo de concussão, sendo ausência na goleada contra a Suécia, no último sábado (20). Por outro lado, Timber esteve presente na atividade desta segunda-feira (22), participando junto com os companheiros dos minutos em que a imprensa acompanhou a atividade.

Entretanto, sua presença no duelo da Holanda contra a Tunísia ainda é incerta. Afinal, a Federação Holandesa ainda não divulgou um cronograma sobre o processo de recuperação do jogador e quanto tempo ainda será necessário para que ele já esteja pronto para voltar aos gramados.

Depois de golear a Suécia, a Laranja Mecânica lidera o Grupo F da Copa, com quatro pontos, quatro gols de saldo e seis marcados. Com isso, a Holanda está em uma disputa direta com o Japão pela ponta do grupo. Os Samurais perdem apenas nos critérios de um gols marcados, com um gol a menos.

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