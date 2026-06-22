Fifa altera uniforme do Brasil para jogo contra a Escócia

A Fifa anunciou uma mudança no uniforme do Brasil para a partida contra a Escócia, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Os goleiros da Seleção não usarão camisa, calção e meiões na cor vermelha, como anunciado anteriormente. De acordo com a informação, Alisson, Ederson e Weverton usarão kit na cor verde.

De acordo com a CBF, o uniforme de goleiro vermelho nem sequer existe. No site da Nike, fornecedora de materiais da Seleção, só estão à venda camisas de goleiros em tons verdes.

O uniforme verde dos goleiros será utilizado diante da Escócia, enquanto os jogadores de linha manterão uma das combinações tradicionais da Seleção: camisa amarela, shorts brancos e meiões brancos. A equipe escocesa, portanto, terá seus atletas de linha com uniforme azul-marinho. O goleiro da seleção europeia estará vestido de cinza.

Camisa polêmica

As imagens de um suposto uniforme alternativo vermelho do Brasil, que o site Footy Headlines revelou, provocaram forte reação da torcida. O debate rapidamente extrapolou o futebol e ganhou contornos políticos, já que parte do público ligou a cor a partidos de esquerda. Diante da polêmica nas redes sociais e na mídia, o presidente da CBF, Samir Xaud, garantiu publicamente que a Seleção não utilizará um segundo uniforme nessa tonalidade.

Apesar de todo o barulho em torno do vermelho, a grande novidade cromática da Seleção no Mundial será outra. Conforme as diretrizes que a Fifa estabeleceu para o confronto diante da Escócia, o Brasil estreará uma nova cor de destaque, mas restrita à meta: os goleiros vestirão o verde como tom oficial.

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