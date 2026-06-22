Zenit recusa nova proposta do Fluminense, e retorno de Nino fica distante

A negociação para o retorno do zagueiro Nino ao Fluminense sofreu um duro revés e permanece completamente travada nos bastidores. A diretoria tricolor enviou uma nova oferta oficial ao Zenit, da Rússia, nas últimas semanas, contudo, os dirigentes europeus recusaram a investida prontamente. O clube russo se mantém irredutível em relação aos valores exigidos para liberar o defensor de 29 anos, uma postura que a alta cúpula carioca classifica como totalmente inviável para os padrões financeiros atuais da instituição.

Embora as tratativas ainda não estejam oficialmente descartadas, a possibilidade de um desfecho positivo ficou consideravelmente distante. O departamento de futebol do Fluminense mantém os canais de comunicação abertos com a diretoria do Zenit e tenta encontrar uma brecha para modificar os termos do acordo. O objetivo principal dos representantes brasileiros é reduzir o montante total da compra e, simultaneamente, alongar o fluxo das parcelas de pagamento, mas os russos seguem inflexíveis em ambas as exigências.

Presidente do Fluminense prega responsabilidade financeira

A postura rígida do mercado europeu levou o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, a se pronunciar publicamente sobre a situação do atleta. Em entrevista ao podcast ‘Setor Sul’, o mandatário tricolor revelou que o clube concentrou esforços em apenas dois nomes nesta janela de transferências: Thiago Silva e Nino. Todavia, Montenegro enfatizou que a gestão não cometerá loucuras administrativas e respeitará rigorosamente o orçamento planejado para a temporada. Thiago Silva, inclusive, já acertou seu retorno às Laranjeiras.

De acordo com o presidente, a pedida financeira do Zenit está muito acima da capacidade do clube das Laranjeiras. Além do entrave econômico entre as instituições, o mandatário explicou que o próprio jogador possui planos profissionais bem definidos que dificultam a repatriação imediata. Apesar do enorme carinho que nutre pela torcida e pela instituição carioca, Nino manifestou aos seus representantes que sua prioridade atual de carreira é seguir atuando no Velho Continente.

Concorrência nacional esfria e mercado espanhol monitora o zagueiro

O Fluminense chegou a enfrentar a concorrência direta do Palmeiras no mercado nacional pela contratação do defensor. No entanto, o interesse do clube paulista esfriou completamente após a diretoria alviverde concretizar a contratação do zagueiro Alexander Barboza, que defendia o Botafogo. Em contrapartida, o assédio internacional cresceu nas últimas semanas, e jornais da imprensa europeia veicularam um forte interesse da Real Sociedad, da Espanha, em contar com o futebol do brasileiro.

Nino marcou época no Rio de Janeiro ao capitanear a equipe na conquista inédita da Conmebol Libertadores de 2023, sendo negociado com o Zenit logo em seguida, em janeiro de 2024. O Fluminense tentou iniciar as conversas para o seu retorno no fim do ano passado, mas os russos vetaram qualquer diálogo antes do término do campeonato nacional deles. Por fim, embora o clube de São Petersburgo tenha dado sinal verde para o envio de propostas nesta janela, as exigências impostas caminham para que o negócio não aconteça.

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