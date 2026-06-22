Mbappé ultrapassa Ronaldo e segue na cola de Messi na artilharia das Copas

A briga pela artilharia na história das Copas está agitando a atual edição do torneio. No mesmo dia em que Lionel Messi marcou duas vezes e assumiu a ponta da lista, com 18 gols marcados, o francês Kylian Mbappé também balançou as redes duas vezes e segue na perseguição do argentino.

Com os gols marcados, Mbappé assumiu a vice-artilharia da história das Copas, empatando com Miroslav Klose e deixando Ronaldo para trás. Nesta edição, o craque francês já marcou quatro vezes e também fica atrás de Messi, que já balançou as redes cinco vezes.

Entretanto, o francês chama a atenção pela sua incrível média de gols. Afinal, Mbappé atuou em 16 partidas de Mundiais em sua carreira e marcou 16 vezes, uma média exata de um gol por jogo. Por outro lado, Messi anotou seus 18 gols em 27 partidas, critério em que também é recordista, com uma média de 0,66 gols por jogo.

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