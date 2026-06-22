Haaland marca duas vezes, Noruega derrota Senegal e avança na Copa

A Noruega venceu Senegal por 3 a 2 nesta segunda-feira (22), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo, e confirmou classificação antecipada ao mata-mata. Pedersen, Haaland, duas vezes, e Ismaila Sarr, também duas vezes, sendo uma delas nos acréscimos, foram os artilheiros do jogo. Com a derrota, a seleção senegalesa está virtualmente eliminada do Mundial.
Na última rodada, por fim, a Noruega enfrenta a França na sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em duelo que vale a liderança do Grupo I. No mesmo horário, Senegal encara o Iraque e precisa vencer para tentar seguir com chance de classificação entre os melhores terceiros colocados.
Detalhe decide primeiro tempo
Senegal começou tentando pressionar pelos lados. Ismaila Sarr apareceu pela direita, Mané buscou jogadas pela esquerda e Jackson incomodou a defesa norueguesa em bolas diretas. No entanto, a primeira grande chance foi da Noruega. Logo aos dois minutos, Ajer subiu sozinho na pequena área e cabeceou com força, mas Mendy fez grande defesa com os pés.
A partida seguiu aberta, embora sem domínio claro. A Noruega buscava Haaland e Sörloth no ataque, enquanto Ödegaard tentava organizar as ações pelo meio. Senegal, por sua vez, apostava na velocidade de Sarr e Mané para atacar os espaços. Aos 13 minutos, Pedersen, que entrou no lugar de Ryerson ainda no primeiro tempo, cruzou pela direita, e Ödegaard finalizou de esquerda com perigo.
Mendy, então, virou personagem da primeira etapa. Aos 36 minutos, Nusa lançou para Haaland, que fez o pivô e ajeitou para Ödegaard. O camisa 10 dominou no peito e bateu de esquerda, mas o goleiro senegalês salvou novamente. Pouco depois, Mané respondeu em jogada individual pela esquerda e cruzou com perigo, mas a bola atravessou a área.
A resistência de Senegal caiu aos 42 minutos. Ödegaard tocou para o ataque, Koulibaly tentou cortar e entregou a bola para Pedersen. O lateral-direito finalizou dentro da área e abriu o placar para a Noruega. Nos acréscimos, Mendy ainda se enrolou na saída, perdeu a bola para Haaland, viu o atacante acertar a trave e, na sequência, fez nova defesa em cima da linha após cabeceio do camisa 9.
Haaland desencanta no jogo
O segundo tempo começou com impacto imediato. Logo aos dois minutos, Ödegaard carregou pelo meio e encontrou Haaland em infiltração entre os zagueiros. O atacante bateu de primeira, com a perna esquerda, e ampliou a vantagem norueguesa. Senegal respondeu rapidamente. Aos sete, Mané trabalhou pela esquerda, tabelou, acionou Ismaila Sarr dentro da área e viu o atacante diminuir o placar.
A reação senegalesa durou pouco. Aos 12 minutos, a Noruega voltou a acelerar pela direita. Pedersen cruzou, Nusa não conseguiu finalizar, e a bola sobrou para Berg. O volante dominou pelo lado esquerdo e colocou na área. Bem posicionado, Haaland completou para o gol, a bola bateu no travessão e entrou. Foi o segundo dele no jogo e o quarto em dois compromissos na Copa.
Senegal ainda tentou voltar para a partida. Jackson cabeceou com perigo aos seis minutos da etapa final, antes do gol de Sarr, e obrigou Nyland a fazer grande defesa. Depois, Mbaye criou boa jogada pela direita e cruzou para a área aos 28 minutos. Ismaila Sarr foi bloqueado na finalização, e Gana Gueye caiu em disputa com Wolfe dentro da área. A arbitragem revisou o lance, mas não marcou pênalti.
A equipe africana também perdeu Mendy, que deixou o campo lesionado e amparado pelos médicos no segundo tempo. Diaw entrou no gol e quase complicou Senegal em lance com Haaland.
Gol e sufoco senegalês
Nos minutos finais, todavia, a partida voltou a ganhar intensidade. Aos 41 minutos, Mané recebeu pelo lado esquerdo, chegou à linha de fundo e cruzou para a área, mas Östigard fez o corte. Na sequência, Schjelderup avançou pela esquerda e encontrou Haaland, que finalizou de primeira com a perna esquerda, mas parou na marcação.
A Noruega quase marcou o quarto aos 44 minutos. Schjelderup fez grande jogada pela esquerda, passou por dois marcadores, invadiu a área e cruzou. Bobb finalizou de primeira, mas Ciss tirou de cabeça e evitou novo gol norueguês. No minuto seguinte, Östigard subiu após cobrança de escanteio e cabeceou para fora.
Senegal respondeu aos 46 minutos, em chute de longe de Pape Sarr. Nyland espalmou para a frente e manteve a vantagem norueguesa. Aos 47, porém, Jackson recebeu dentro da área e ajeitou para Ismaila Sarr. O atacante dominou, bateu de chapa com o pé direito na saída do goleiro e marcou o segundo dele no jogo, diminuindo para 3 a 2.
Mesmo com a pressão final senegalesa, a Noruega segurou a vitória. Com seis pontos em duas rodadas, garantiu classificação antecipada ao mata-mata. Senegal, por outro lado, sofreu a segunda derrota seguida e chega à rodada final pressionado.
NORUEGA 3 x 2 SENEGAL
Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo I
Data: 22 de junho de 2026
Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
NORUEGA: Nyland; Ryerson (Pedersen, 11’/1ºT), Ajer, Heggem (Östigard, 39’/2ºT) e Wolfe; Aursnes (Berg, Intervalo), Berge e Ödegaard; Nusa (Schjelderup, 25’/2ºT), Sörloth (Bobb, 39’/2ºT) e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
SENEGAL: Mendy (Diaw, 17’/2ºT); Diatta, Koulibaly (Pape Sarr, 26’/2ºT), Niakhaté e El Hadji Diouf (Mbaye, 9’/2ºT); Pape Gueye (Jakobs, 9’/2ºT), Camara (Ciss, 17’/2ºT) e Gana Gueye; Ismaila Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.
Gols: Pedersen, 42’/1ºT; Haaland, 2’/2ºT e 12’/2ºT; Ismaila Sarr, 7’/2ºT e 47’/2ºT
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
VAR: Rodolpho Toski (BRA)
Cartão Amarelo: Nenhum
Cartão Vermelho: Nenhum
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