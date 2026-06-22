João Cancelo defende Neymar e Cristiano Ronaldo: “Não precisam provar nada”

Lateral de Portugal, João Cancelo concedeu a coletiva antes da segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo que será contra Uzbequistão, às 14h, em Houston. Em entrevista nesta segunda-feira (22/6), o jogador português defendeu Neymar e Cristiano Ronaldo em relação às polêmicas envolvidas durante a Copa do Mundo.

“Eu acho que tanto o Neymar quanto o Cristiano não precisam provar nada a ninguém. Acho que são dois jogadores de talento, e o que eles criaram no futebol fala por si”, disse. “Esses ‘advogados’ que você fala, acho que são só por fora. Acho que tanto o Cristiano quanto o Neymar sabem aquilo que são e o que representam para o seu país. Não há muito mais a dizer em relação a isso”, continuou João Cancelo.

A atuação de Cristiano Ronaldo na estreia na Copa do Mundo, afinal, gerou uma das polêmicas nos bastidores da seleção de Portugal. Além disso, João Neves disse que o camisa 7 deveria ser tratado como os demais jogadores, foi alvo de críticas e até de deboche da esposa de CR7.

Do outro lado, Neymar ainda não estreou com a Seleção. Após meses de debate sobre a convocação ou não do atleta, ele entrou na lista de Carlo Ancelotti, mas ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. O atacante, aliás, realizou seu primeiro treino completo no último domingo.

A seleção de Portugal ocupa a terceira posição do Grupo K da Copa do Mundo. A Colômbia lidera a chave com três pontos, seguida pela vice-líder RD Congo. O Uzbequistão é o lanterna.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.