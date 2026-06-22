Técnico da Noruega beija esposa na arquibancada logo após vitória sobre Senegal

Ståle Solbakken deixou a área técnica em disparada logo após o apito final de Noruega 3 x 2 Senegal, nesta segunda-feira (22), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Depois de confirmar a classificação antecipada da seleção norueguesa ao mata-mata, o técnico correu até a arquibancada para beijar e abraçar a esposa, Anniken Solbakken.
O gesto ocorreu depois de uma vitória inegavelmente dramática. A Noruega abriu 3 a 1, sofreu pressão nos minutos finais e viu Senegal diminuir aos 47 minutos do segundo tempo. Ainda assim, segurou o resultado, chegou a seis pontos e garantiu presença na próxima fase antes mesmo da última rodada.
A cena, por fim, também carregou um peso familiar. Anniken acompanha a trajetória de Solbakken há décadas e aparece com frequência em reportagens da imprensa norueguesa como uma das principais referências pessoais do técnico. Casados desde 1999, os dois têm três filhos: Sondre, Markus e Ida.
Dentro de campo, a Noruega começou a construir a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, Ödegaard acionou o ataque, Koulibaly tentou cortar e entregou a bola para Pedersen. O lateral-direito finalizou dentro da área e abriu o placar.
Depois do intervalo, Haaland apareceu. Logo aos dois minutos, Ödegaard carregou pelo meio e encontrou o camisa 9 em infiltração. O atacante bateu de primeira, com a perna esquerda, e ampliou. Senegal, afinal, respondeu aos sete, quando Mané trabalhou pela esquerda e acionou Ismaila Sarr, que diminuiu.
Sofrimento até o fim
A Noruega, porém, voltou a abrir vantagem aos 12 minutos. Pedersen cruzou da direita, Nusa não conseguiu finalizar, e Berg ficou com a sobra pelo lado esquerdo. O volante colocou a bola na área, e Haaland completou para o gol. A bola bateu no travessão e entrou. Foi o segundo gol dele na partida e o quarto em dois jogos de Copa.
Mesmo em desvantagem, Senegal não desistiu. A seleção africana pressionou no fim, obrigou Nyland a trabalhar e ainda marcou o segundo gol aos 47 minutos. Jackson recebeu dentro da área e ajeitou para Ismaila Sarr. O atacante dominou, bateu de chapa com o pé direito e deixou o jogo aberto até o último lance.
Por isso, o apito final teve tom de alívio para a Noruega e para o técnico. A equipe de Solbakken venceu o Iraque por 4 a 1 na estreia e agora bateu Senegal por 3 a 2. Com seis pontos, não pode mais ser alcançada por senegaleses ou iraquianos. Assim, garantiu ao menos a segunda colocação do Grupo I.
A classificação tem significado histórico. A Noruega voltou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência e já assegurou vaga no mata-mata. A seleção não disputava o torneio desde 1998, quando chegou às oitavas de final.
Agora, a equipe norueguesa decide a liderança da chave contra a França. O jogo será na sexta-feira (26), às 16h (de Brasília).
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