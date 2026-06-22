Santos afasta quatro atletas e inicia intertemporada

O elenco do Santos se reapresentou na tarde desta segunda-feira (22) no CT Rei Pelé para dar início aos trabalhos de intertemporada após um período de 21 dias de férias por conta da pausa para a Copa do Mundo. No entanto, a reapresentação ficou marcada por uma profunda reformulação no departamento de futebol. O lateral-direito Mayke, o zagueiro Zé Ivaldo e os volantes Zé Rafael e Tomás Rincón foram oficialmente comunicados de que não integram mais os planos da comissão técnica para a sequência do ano.

A diretoria santista agora busca negociar os quatro atletas de forma definitiva ou por empréstimo na próxima janela de transferências internacionais. Enquanto não definem o futuro profissional com seus representantes, os jogadores receberam permissão para utilizar as dependências e a estrutura do CT Rei Pelé apenas para manter a forma física. A decisão visa enxugar a folha salarial e abrir espaço para novas contratações nos próximos meses.

Desgaste técnico e histórico dos jogadores dispensados

O afastamento do quarteto se deve ao forte desgaste técnico e à falta de espaço com a comissão técnica liderada por Cuca. O volante Zé Rafael, por exemplo, já havia solicitado para treinar separado do restante do grupo desde o fim de maio e não vinha sendo relacionado para os compromissos oficiais. O lateral Mayke recebeu mais oportunidades no time titular, mas vinha sofrendo duras críticas da torcida e chegou a ser fortemente vaiado na derrota para o Coritiba, ainda no mês de maio.

A situação dos outros dois atletas era ainda mais antiga no clube litorâneo. O zagueiro Zé Ivaldo perdeu espaço definitivo e não entrava em campo desde o dia 5 de abril, quando participou da derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Já o veterano venezuelano Tomás Rincón teve sua última aparição com a camisa santista no dia 25 de abril, durante o empate diante do Bahia, também em confronto válido pelo torneio nacional.

Novidades no departamento médico do Santos

Sem os quatro atletas dispensados, os jogadores que permanecem no elenco principal iniciaram uma bateria minuciosa de exames médicos, testes físicos e avaliações fisiológicas detalhadas. O coordenador do Núcleo de Saúde do clube, Rodrigo Zogaib, dividiu o grupo em sete subgrupos de quatro atletas para agilizar os processos burocráticos. A boa notícia do dia foi o retorno dos meias João Schmidt e Gabriel Menino, além do meia-atacante Thaciano, que se recuperaram de lesões musculares e iniciaram o processo de transição física no gramado.

Por fim, o planejamento do Santos prevê treinamentos intensificados em dois períodos até a próxima sexta-feira, visando mitigar o alto índice de contusões que prejudicou a equipe no primeiro semestre. A comissão técnica avalia que o curto período de apenas oito dias de pré-temporada realizado em janeiro sacrificou a integridade física do elenco. Por fim, o grupo santista trabalhará em período integral nos próximos dias para suportar a sequência exaustiva de jogos agendada para o restante do calendário nacional.

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