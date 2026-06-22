Treinador de Portugal defende elenco focado e enaltece Cristiano Ronaldo: “Fome incrível”

Depois de ter uma estreia ruim na Copa do Mundo, a seleção de Portugal vai em busca da reabilitação contra o Uzbequistão, nesta terça-feira (23). Entretanto, os lusos ainda convivem com críticas por conta do empate contra a República Democrática do Congo na primeira rodada.

O treinador Roberto Martínez afirmou que sempre lidou com as pressões desde cehgou ao comando da seleção. Contudo, o técnico enfatizou que a equipe está focada e com responsabilidade naquilo que quer apresentar, além de indagar quem está ou não com o time.

“Desde o primeiro dia em Portugal eu não tive um jogo sem barulho. Barulho ao selecionador, barulho ao que seja. Já mostramos que o time é experiente, focado, responsável e chegamos ao bom nível em campo. Estamos na Copa do Mundo. Aqui tem muito orgulho, faz parte para nós o aspecto do ser humano que joga futebol. É muito importante entender quem está com a seleção e quem não está com a seleção”, pontuou.

O espanhol declarou que esperava críticas após o empate na primeira rodada. Entretanto, o técnico alegou que nem alguns comentários foram injustos. Por outro lado, Martínez acredita que o momento complicado pode ajudar a fortalecer o elenco para a sequência do torneio.

“Quando você não atinge o resultado, é normal ter críticas. Eu não espero rosas depois de empatar no primeiro jogo. Mas há muito barulho que não é justo. Tem muito barulho que não é certo. Há muitos aspectos que não fazem sentido. Mas para nós isso não faz parte do nosso trabalho, do nosso dia-a-dia. Nesses momentos difíceis, onde realmente nascem os times campeões, saber quem está com a seleção e quem não está. Porque é muito fácil falar, quando o time ganha na verdade, mas o barulho faz parte do futebol”, ressaltou.

Cristiano Ronaldo

Craque do time, Cristiano Ronaldo se tornou um dos principais alvos das críticas pelos seu fraco desemepnho na primeira rodada. Todavia, Martínez saiu em defesa do jogador, recordando a sua trajetória vitoriosa pela seleção e destacando que ele está foca em entregar cada vez mais ainda.

“Acho que posso dizer isso, que reage como um capitão, com muita experiência, que podemos usar todos. O sexto mundial e toda sua carreira, estamos falando de alguém que está defendendo e representando a seleção por 21 temporadas. Então, ele tem uma fome incrível de continuar melhorando e ajudando o grupo e é um exemplo”, enfatizou.

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