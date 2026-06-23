Haaland alcança marca histórica em sua primeira Copa

Erling Haaland entrou em uma lista histórica da Copa do Mundo nesta segunda-feira (22). O atacante marcou duas vezes na vitória da Noruega por 3 a 2 sobre Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo I, e, desse modo, chegou a quatro gols nos dois primeiros jogos da carreira dele em Mundiais.

O feito, portanto, ajudou a Noruega a confirmar classificação antecipada ao mata-mata. A seleção europeia venceu o Iraque por 4 a 1 na estreia, com dois gols de Haaland, e depois bateu Senegal em jogo dramático. Assim, chegou a seis pontos e garantiu vaga na próxima fase antes da última rodada.

Contra Senegal, Haaland decidiu no segundo tempo. Aos dois minutos, recebeu passe de Ödegaard em infiltração e bateu de primeira, com a perna esquerda, para ampliar o placar. Depois, aos 12, completou cruzamento de Berg, viu a bola bater no travessão e entrar. Senegal por fim, ainda reagiu com dois gols de Ismaila Sarr, mas a Noruega segurou o 3 a 2.

A marca, ademais, coloca Haaland ao lado de nomes importantes da história dos Mundiais. O levantamento considera os dois primeiros jogos disputados por cada jogador em Copas do Mundo. Portanto, entram atletas que começaram com alto volume de gols logo nas primeiras partidas da carreira no torneio, mesmo quando esses jogos ocorreram em edições diferentes.

Recordista húngaro

O maior início inegavelmente pertence a Sándor Kocsis. O atacante da Hungria marcou sete gols nos dois primeiros jogos da Copa de 1954. Just Fontaine, da França, Guillermo Stábile, da Argentina, e Harry Kane, da Inglaterra, aparecem na sequência, com cinco gols cada.

Haaland, afinal, integra o grupo dos jogadores com quatro gols. A lista também reúne Bert Patenaude, Leônidas, Erich Probst, Flórián Albert, Gerd Müller, Grzegorz Lato e Miroslav Klose. O brasileiro Leônidas, por exemplo, marcou uma vez em 1934 e três vezes em 1938 nos dois primeiros jogos dele em Copas.

Jogadores com quatro gols ou mais nos dois primeiros jogos de Copa

Sándor Kocsis — Hungria — 1954 — 7 gols

Just Fontaine — França — 1958 — 5 gols

Guillermo Stábile — Argentina — 1930 — 5 gols

Harry Kane — Inglaterra — 2018 — 5 gols

Bert Patenaude — Estados Unidos — 1930 — 4 gols

Leônidas — Brasil — 1934/1938 — 4 gols

Erich Probst — Áustria — 1954 — 4 gols

Flórián Albert — Hungria — 1962 — 4 gols

Gerd Müller — Alemanha Ocidental — 1970 — 4 gols

Grzegorz Lato — Polônia — 1974 — 4 gols

Miroslav Klose — Alemanha — 2002 — 4 gols

Erling Haaland — Noruega — 2026 — 4 gols

A Noruega fecha a fase de grupos contra a França na sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em jogo que vale a liderança do Grupo I. No mesmo horário, Senegal enfrenta o Iraque e tenta seguir vivo na disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

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