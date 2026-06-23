Cruzeiro encaminha empréstimo de Walace para o Vitória até o fim da temporada

O Cruzeiro encaminhou a saída do volante Walace para um concorrente direto do futebol nacional nos últimos dias. O experiente meio-campista de 31 anos defenderá as cores do Vitória por meio de um contrato de empréstimo válido até o encerramento da atual temporada de 2026. O acordo firmado entre as diretorias das duas instituições não prevê cláusula com opção de compra definitiva ao término do vínculo. A informação sobre o andamento das tratativas foi veiculada inicialmente pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela rádio Itatiaia.

A transferência ocorre em um momento de total isolamento do jogador na Toca da Raposa II. Walace está afastado de todas as partidas oficiais e das atividades integradas com o restante do elenco profissional desde o início do mês de abril. A alta cúpula da diretoria cruzeirense tomou a decisão de puni-lo severamente após o atleta cometer um ato grave de indisciplina direcionado ao goleiro Matheus Cunha dentro de um grupo do aplicativo WhatsApp, logo após o revés celeste por 4 a 1 diante do São Paulo, no Morumbis.

Cifras milionárias e histórico abaixo da expectativa no Cruzeiro

A saída temporária do jogador chama a atenção devido aos altos valores financeiros envolvidos em sua contratação original. Conforme os balanços financeiros oficiais divulgados pelo próprio Cruzeiro recentemente, a aquisição dos direitos econômicos do volante junto à Udinese, da Itália, demandou um investimento total de R$ 69,1 milhões. O montante expressivo coloca a transação na prateleira de uma das maiores compras da história do clube mineiro.

Apesar do enorme esforço financeiro para repatriá-lo, o atleta viveu poucos momentos de brilho com o Manto Celeste. Sua melhor sequência como titular ocorreu no fim da temporada de 2024. Na maior parte do tempo de sua passagem por Belo Horizonte, o meio-campista amargou a reserva de Lucas Romero. Ao todo, o jogador vestiu a camisa do Cruzeiro em 46 jogos oficiais, balançou as redes em apenas uma oportunidade e não distribuiu nenhuma assistência para os seus companheiros de equipe.

Carência na posição e mapeamento de reforços no mercado

A saída de Walace escancara uma carência profunda no setor de contenção do elenco da equipe celeste. Como o atleta não correspondeu tecnicamente nas oportunidades recebidas e acabou afastado por motivos disciplinares, o técnico da equipe possui apenas Lucas Romero como opção de origem para atuar na função de primeiro volante. Essa falta de peças de reposição preocupa a comissão técnica para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Diante desse cenário de escassez, a diretoria cruzeirense intensificou as buscas por alternativas viáveis no mercado sul-americano de transferências. O departamento de futebol mapeia nomes de destaque no continente. A saber, estão monitorando de perto a situação do volante Santiago Sosa, que defende atualmente as cores do Racing, da Argentina. Por fim, os dirigentes mineiros ainda não avançaram com nenhuma proposta financeira formal e avaliam as condições contratuais antes de abrir as negociações.

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