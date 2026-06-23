Ancelotti faz testes, mas não define substituto para Raphinha

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, faz mistério com relação ao substituto do atacante Raphinha para a terceira rodada da Copa do Mundo contra a Escócia, na quarta-feira (24/6), em Miami. Em atividade nesta segunda, no CT de Columbia Park, em Nova Jersey, o italiano observou Luiz Henrique e Rayan na vaga do jogador lesionado. Além disso, não indicou se irá poupar ou não os pendurados Douglas Santos e Casemiro. A informação é do “ge”.

O treinador trabalhou com muitas trocas de jogadores e variações táticas, sem informar aos atletas quem começa contra a Escócia. Embora Luiz Henrique tenha iniciado a atividade no time principal, Ancelotti logo colocou Rayan para observação.

Pendurados com um cartão amarelo, Douglas Santos e Casemiro também integraram a equipe titular em um treino que opôs os setores defensivo e ofensivo titulares, deixando a definição da escalação para o trabalho de bola parada na véspera da partida.

Além disso, Ancelotti observou Léo Pereira no lugar de Gabriel Magalhães ao lado de Marquinhos para o caso de preservar o zagueiro do Arsenal após temporada desgastante. El também testou Endrick ao lado de Matheus Cunha no ataque também como variação de jogo.

Por fim, Carleto vai definir a equipe na última atividade da Seleção antes do duelo contra a Escócia, às 19h, pelo encerramento do Grupo C. No mesmo horário, Marrocos e Haiti se enfrentam em Atlanta. Com quatro pontos e três gols de saldo, o Brasil ocupa a liderança da chave.

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