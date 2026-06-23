Vitória x Santos (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na tarde desta terça-feira (23), a bola rola pela 18ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partir das 15h (de Brasília), Vitória e Santos enfrentam-se no Campo Bebeto Gama, localizado no miniestádio do CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador (BA).

O confronto coloca frente a frente equipes em situações distintas na tabela de classificação. O Vitória ocupa a 12ª colocação com 20 pontos e vem motivado após vencer o Botafogo por 2 a 0 na rodada anterior. Já o Santos figura na 7ª posição com 28 pontos em 17 jogos e busca um resultado positivo fora de casa para carimbar sua classificação de forma antecipada para as quartas de final da competição.

Onde assistir

A partida não terá transmissão oficial em nenhum canal de televisão ou plataforma de streaming.

Como chega o Vitória

O time comandado pelo técnico Mário Henrique chega embalado pelas comemorações da véspera de São João e tenta manter o bom desempenho em seus domínios. A equipe baiana aposta na dupla de frente que resolveu o último compromisso: os atacantes Alejandro Almaraz e Hiago Costa. Eles foram os autores dos gols da vitória sobre o Botafogo e começam entre os titulares. A estrutura tática defensiva está mantida com Gean, Ivan Henrique e Kauan Vitor formando o miolo de zaga.

Como chega o Santos

O Peixe desembarca em solo baiano com a meta de somar pontos para não depender da última rodada para avançar no campeonato. O time paulista vai a campo com uma linha defensiva forte, contando com João Ananias e Marcelo Torrez centralizados, além de Samuel Pierri comandando a articulação no setor de meio-campo. A esperança de gols do Alvinegro Praiano fica sob a responsabilidade de Mateus Xavier na ponta ofensiva.

VITÓRIA X SANTOS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 18ª Rodada

Data e hora: 23 de junho de 2026 (terça-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Campo Bebeto Gama (CT Manoel Pontes Tanajura), em Salvador (BA)

VITÓRIA: Davi Barbosa; Guilherme Inácio, Gean, Ivan Henrique, Kauan Vitor e Wanderson; Cauan Farias, Nicolás Celis e Luiz Carlos; Alejandro Almaraz e Hiago Costa. Técnico: Mário Henrique.

SANTOS: Pedro Traleski; João Alencar, João Ananias, Marcelo Torrez e Rafael Gonzaga; Vinicius Fabri, Samuel Pierri e Nicola Profeta; Nadson, Pedro Assis e Mateus Xavier. Técnico:Elder Campos.

Árbitro: Jailton Moura Silva Filho (BA)

Assistentes: Antonielson Jesus da Silva (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA)

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