Deschamps ironiza a imprensa e analisa o Protocolo de Raio

O técnico Didier Deschamps, após a vitória da França sobre o Iraque por 3 a 0, nesta segunda-feira, 22/6, foi irônico perguntado se estava aliviado por Dembélé voltar a fazer um bom jogo com a seleção da França. O melhor do mundo fez um gol e deu assistência para um dos dois gols de Kylian Mbappé neste jogo que levou a seleção aos seis pontos e na liderança do Grupo I.

“Talvez faça bem para vocês da imprensa, para que finalmente parem de pegá-lo no pé e encontrem outro alvo. Não há nenhum problema com o Ousmane Dembélé. Ele precisa se readaptar a um sistema no qual não joga durante toda a temporada. A partir do momento em que Ousmane se sente bem fisicamente — e esse é o caso —, trata-se apenas de alguns ajustes. Ele também não é alguém que tenha dúvidas sobre si mesmo, mas era importante que fizesse o que fez hoje, porque é um jogador decisivo. É muito bom para ele e para a seleção da França.”

Protocolo de raio

Sobre o fato de o jogo ter passado por duas horas de paralisação por causa do protocolo contra raios, Deschamps lamentou a situação, que esfriou a equipe.

“Foi a primeira vez que isso me aconteceu e espero que seja a última. Foi muito longo, entre o início e o fim da partida, ainda mais considerando que voltamos a jogar daqui a quatro dias. Nas horas de interrupção, ficamos jogando cartas”, sorriu, para em seguida falar sério:

“Na verdade, estávamos esperando, porque tínhamos horários definidos e eles eram constantemente adiados. O mais importante para mim e para o meu colega Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, era ter os 20 minutos necessários para o aquecimento e não correr riscos de lesão. Com toda a chuva que caiu, era preciso aliviar um pouco a situação. Mas o essencial foi feito, com esses seis pontos e a classificação para a próxima fase”

Deschamps disse que lamentou a situação, mas que o fato não o irritou, pois a segurança é o mais importante”.

“Não estou irritado. Estávamos tranquilos, eu brincava com os jogadores. É uma questão de segurança, não culpo ninguém. A partir do momento em que existe um risco, adaptamo-nos às regras locais. Eu respeito isso. Em breve será manhã na Europa; são circunstâncias particulares.”

Deschamps e o próximo rival da França

Sobre o jogo com a Noruega, que vai valer o primeiro lugar do Grupo I, já que as duas seleções têm seis pontos (a França leva vantagem no saldo de gols até o momento), ele fez questão de elogiar a seleção de Erling Haaland.

“Nunca joguei pensando nesse tipo de cálculo. O objetivo será conquistar a melhor colocação possível, ou seja, o primeiro lugar. Esta equipe da Noruega é muito boa. Ela já havia demonstrado isso nas eliminatórias e continua demonstrando agora, com uma grande capacidade de marcar gols e muita eficiência. Faz parte da elite das seleções, e sabemos o que nos espera.”

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