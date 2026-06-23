São Paulo x Fortaleza (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (23) na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor recebe o Fortaleza às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 18ª e penúltima rodada da competição. Os dois times não têm mais chances de classificação à próxxima fase do torneio.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da São Paulo TV

Como chega o São Paulo

O Tricolor vive um jejum de três partidas sem vitória — vindo de um empate por 1 a 1 contra o Flamengo e derrotas para Juventude e Bragantino. A equipe que ocupa a 14ª colocação, com 19 pontos, não tem mais chances de avançar à próxima fase. Com os últimos resultados, o time ficou fora da disputa.

SÃO PAULO: João Nazari; Igor Felisberto, Alisson, Osorio e Nicolas; Bezerra, Djhordney e Pedro Ferreira; Lucca, Tetê e Ryan. Técnico: Júlio Baptista.

Como chega o Fortaleza

Após sofrer um revés diante do Grêmio na rodada passada, o Leão do Pici, que ocupa a 19ª posição, com 14 pontos, busca somar pontos fora de casa para seguir na primeira divisão da competição. Para a partida, o técnico precisará mexer na equipe: o meia Peterson cumpre suspensão automática após ser expulso no último jogo e desfalca o time. Por outro lado, a comissão técnica ganhou opções para montar o meio-campo, já que os volantes Fabinho e Manaus viajaram com a delegação e reforçam o elenco em solo paulista.

FORTALEZA: César Rodrigues; Rafael Vaz, Cristovam, João Lucas, Kauã, Rhuan, Emmanuel, Onibeni, Éden, Thiaguinho e João. Técnico: Gabriel Dutra.

Arbitragem

O árbitro da partida será Herminio Henrique Kuhn Daldem. Leonardo Tadeu Pedro e Robson Ferreira Oliveira ficarão como assistentes. O trio é de São Paulo.

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