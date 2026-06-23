Colômbia x RD Congo: Cafeteros em busca da classificação

Depois de uma boa estreia, a Colômbia vai em busca de garantir a sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo. A partida acontece na noite desta terça-feira (23), às 23h, de Brasília, em Guadalajara, no México, encerrando a segunda rodada da competição.

Na primeira rodada, os sul-americanos não tiveram uma grande atuação, mas venceram o Uzbequistão por 3 a 1, assumindo a liderança da chave. Por outro lado, os Leopardos surpreenderam ao conseguir um empate contra Portugal e somam um ponto na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo, pelo SporTV na TV fechada, pelo canal da CazéTV no YouTube e no serviço de streaming Globoplay.

Como chega a Colômbia

Apesar de não ter tido uma boa atuação, os Cafeteros conseguiram vencer e espantar a desconfiança que pairava sobre a seleção antes do Mundial. Agora, a Colômbia tenta uma vitória para sacramentar a classificação para o mata-mata. O técnico Néstor Lorenzo deve repetir o time que atuou na estreia, com a manutenção de Puerta no meio de campo.

Como chega a RD Congo

Uma das grandes surpresas da primeira rodada, os Leopardos querem uma vitória inédita na história dos Mundiais. Como demonstrou contra Portugal, a grande força da seleção é a defesa, que traz muita solidez para a equipe. Para a partida, a expectativa é que Sébastien Desabre não mexa no time e utilize a mesma equipe da estreia.

COLÔMBIA X RD CONGO

Copa do Mundo – Grupo L– 2ª rodada

Data e horário: 23/6/2026 (terça-feira), às 23h (de Brasília)

Local: Estádio Akron, Guadalajara (MEX)

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

RD CONGO: Lionel Mpasi Nzau; Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi e Arthur Masuaku; Noah Mukau, Samuel Moutoussamy e Edo Kayembe; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

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