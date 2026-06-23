Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta terça-feira, 23 de junho

Nesta terça-feira, 22/6, rolam quatro jogos pela Copa do Mundo de 2026. Os duelos são pelos Grupos K e L, fechando a segunda rodada da competição. E não vai faltar craque em campo. Afinal, tem Cristiano Ronaldo em ação com a camisa de Portugal; Kane com o manto da Inglaterra; Modrić comandando a Croácia. E, enfim, no fim da noite, James Rodríguez tentando levar a Colômbia ao sucesso.

O primeiro jogo desta terça-feira é Portugal x Uzbequistão. A seleção de Cristiano Ronaldo vai a campo às 14h (de Brasília), ciente de que não pode tropeçar. Afinal, de ficar com um decepcionante empate com o Congo. É fazer valer o favoritismo para garantir um pé na próxima fase. Já o Uzbequistão, que estreou com derrota para a Colômbia, uma nova derrota pode significar eliminação precoce.

Depois, hoje tem jogo pelo Grupo L. Harry Kane, que marcou dois no 4 a 2 sobre a Croácia, quer balançar a rede para classificar sua seleção e encostar no líder da artilharia, Messi, que tem 5 gols. Gana também venceu na estreia contra o Panamá e também está de olho na classificação antecipada; duelo às 17h (de Brasília).

Já às 20h (de Brasília), é vez de Panamá e Croácia. As seleções perderam na estreia do Grupo L e quem perder praticamente estará eliminado, principalmente o Panamá, que teria de vencer os ingleses na última rodada.

Enfim, às 23h (de Brasília) vai ter Colômbia contra Congo. Jogo que promete ser muito quente. A Colômbia venceu na estreia, mas o Congo empatou com Portugal e mostrou que pode ir longe. Caso os africanos vençam, estarão com um pé na próxima fase. Já a Colômbia, vencendo, se classifica antecipadamente.

Onde assistir aos jogos deste 23/6

14h -Portugal x Uzbequistão – Transmissão exclusiva da Cazé TV

17h -Inglaterra x Gana – Globo e SBT (TV aberta), SporTV e NSports (TV fechada), Cazé TV e GE TV no Youtube e Globoplay, no serviço de streaming

20h -Panamá x Croácia – Transmissão exclusiva da Cazé TV

23h -Colômbia x Congo – Globo (TV aberta ), SporTV (TV fechada), CazéTV no YouTube e Globoplay, no serviço de streaming

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