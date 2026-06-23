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Argélia é fatal nas bolas paradas e vence a Jordânia de virada

Argélia é fatal nas bolas paradas e vence a Jordânia de virada
Argélia é fatal nas bolas paradas e vence a Jordânia de virada -
Raposas do Deserto saíram atrás na primeira etapa, mas conseguiram furar a defesa jordaniana com dois gols de escanteio e sair com a vitória
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