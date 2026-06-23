EDIÇÃO DIGITAL
O jornal mais irreverente do Rio direto no seu computador, celular e tablet.
Acesse já!
Últimas notícias
Geral
Polícia
De responsa
Mundo e Tecnologia
Saúde
Imóveis
Alô Comunidade
Esportes
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Vasco
Celebridades e TV
Home
Carnaval
ASSINE JÁ!
Home
Últimas notícias
Horóscopo
Carnaval
Esportes
Celebridades & TV
Gata da Hora
buscar
Jogada10
Argélia é fatal nas bolas paradas e vence a Jordânia de virada
Por
Jogada10
Publicado às 02h13 de 23/06/2026
Argélia é fatal nas bolas paradas e vence a Jordânia de virada -
Jogada10
Raposas do Deserto saíram atrás na primeira etapa, mas conseguiram furar a defesa jordaniana com dois gols de escanteio e sair com a vitória
As mais lidas
Recomendadas