Irresistível, Messi participa de 73% das finalizações da Argentina; veja os números

Lionel Messi é uma máquina de quebrar recordes nesta Copa. Além de assumir a artilharia geral da história do torneio, com os cinco gols nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, o argentino chegou a seis jogos consecutivos balançando as redes adversárias em Mundiais – somando com a reta final da edição de 2022, quando foi campeão com sua seleção. No total deste período, são 11 gols.
De acordo com a empresa de dados Opta, o craque ainda participou diretamente 73% finalizações da equipe até aqui (16 de 22), contra Argélia e Áustria. Foram 13 chutes e três assistências para lances perigosos. Mas Lautaro Martínez, Julián Alvarez e Nico González – este após cobrança de escanteio – não aproveitaram.
No total, Messi recebeu a bola 27 vezes perto da área e criou pelo menos 19 chances de gol. Só não foi mais letal porque desperdiçou um pênalti, no começo do confronto com os austríacos. Depois disso, ainda parou no goleiro Alexander Schlager duas vezes antes de abrir o placar, na última segunda-feira.
Últimos jogos e gols de Messi em Copa do Mundo:
Áustria (fase de grupos, 2026): 2 gols
Argélia (fase de grupos, 2026): 3 gols
França (final, 2022): 2 gols
Croácia (semifinal, 2022): 2 gols
Holanda (quartas de final, 2022): 1 gol
Austrália (oitavas de final, 2022): 1 gol
Prestes a completar 39 anos (seu aniversário é na quarta-feira), o camisa 10 vem atuando com liberdade na faixa central e poucas obrigações. Raramente, recua para antes do círculo central, mostrando que é o time que corre para ele. Como é o caso, sobretudo, de Lautaro Martínez, que percorreu o dobro de distância do ídolo.
O craque fez questão de elogiar o entrosamento com os companheiros, como justificativa de tanta produtividade.
“Estamos muito felizes com os seis pontos. Nosso plano é ganhar todas as partidas. Somos a Argentina. Sabemos que não é fácil, mas o grupo está pronto, nós nos conhecemos bem, adoramos jogar juntos e adoramos competir” declarou, após a partida contra a Áustria.
Agora, já classificada para a segunda fase, a seleção argentina encara a Jordânia, no próximo sábado, e pode concluir a campanha perfeita no grupo. Ainda não se sabe se Messi estará em campo. Afinal, ele pode ser poupado pelo técnico Lionel Scaloni.
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