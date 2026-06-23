Saiba quantos quilômetros a Seleção enfrentará nos caminhos até o hexa

O Brasil iniciará uma verdadeira turnê pelos Estados Unidos, com a possibilidade de um “pulinho” no México. Se, nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, a Seleção só viajou apenas 268 quilômetros no bate-volta de Nova Jersey à Filadélfia, a partir do mata-mata, o cenário se modificará, com algumas variações importantes. Nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, o time verde e amarelo encara a Escócia para definir qual caminho percorrerá até o sonho do hexacampeonato, primeira taça em 24 anos.

Independentemente de como terminar no Grupo C, o Brasil percorrerá longas distâncias. Hoje, a equipe está na liderança, com quatro pontos e três gols de saldo, mesma pontuação de Marrocos, que tem apenas um neste critério de desempate. A Escócia soma três pontos. E o Haiti ficou zerado ao fim das duas primeiras jornadas. Os caminhos do líder e vice-líder já estão traçados (confira mais abaixo). Há também a possibilidade de a Seleção passar na terceira colocação em caso de derrota para os britânicos. Neste contexto, o país teria que aguardar a definição das outras chaves para conhecer rivais e locais.

Além de evitar um adversário mais forte logo na segunda fase, como, por exemplo, Holanda (ponteira do Grupo F) e ganhar confiança com os resultados, a Seleção tem plena consciência de que o primeiro lugar traz algumas vantagens importantes para a logística da CBF. A principal delas é não sair dos Estados Unidos. A partir daí, se avançar até a final, o Brasil evitará duas viagens, com as oitavas e a decisão no estado onde se alojou. Um verdadeiro “luxo” diante de uma tabela extenuante.

Discurso da Seleção está alinhado

“Continuar no hotel, aqui, com todas as facilidades, é muito melhor. Se a gente classificar em segundo, tem que ir para o México. Vai mudar toda a programação. Nossa mentalidade é ganhar e continuar aqui por todos os benefícios que temos aqui. O CT é muito bom, o hotel também. Temos muitas coisas para fazermos juntos. Com certeza, essa é nossa mentalidade. Ir a Miami, vencer e ficar em primeiro”, ilustrou o atacante Gabriel Martinelli.

Caso termine na segunda colocação e chegue às oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil pode permanecer longe de Nova Jersey, já que Monterrey (MEX) não fica tão distante do Texas. Neste cenário, a despeito de perder alguns dias em sua base e definir menos as classificações na Costa Leste, a distância até a final se assemelharia para a Seleção Brasileira. Mas terminar a primeira fase tornou-se uma obrigação para a equipe do técnico Carlo Ancelotti, sobretudo por conta da privacidade do hotel em Basking Ridge e das instalações do CT do New York Red Bulls, em Morristown.

“Nosso objetivo é passar em primeiro, estamos trabalhando para isso. É uma logística que favorece nas viagens, no tempo de descanso e na recuperação. É um objetivo nosso e vamos em busca disso”, reforçou o meia Paquetá.

Os caminhos para o hexa

1º Lugar

Segunda fase – 29/6 – Houston (2.582 km)

Oitavas de final – 5/7 – Nova Jersey

Quartas de final – 11/7 – Miami (2.068 km)

Semifinal – 15/7 – Atlanta (1.380 km)

Final – 19/7 – Nova Jersey

Distância percorrida – 12. 060 quilômetros em seis viagens, incluindo ida e volta

2º Lugar

Segunda fase – 29/6 – Monterrey (3.312 km)

Oitavas de final – 4/7 – Houston (2.582 km)

Quartas de final – 9/7 – Boston (393 km)

Semifinal – 14/7 – Dallas (2.453 km)

Final – 19/7 – Nova Jersey

Distância percorrida – 17. 480 quilômetros em oito viagens, incluindo ida e volta*

*Se a Seleção voltar à base após a segunda fase. Caso o Brasil opte por não regressar, a distância cairia para 12. 316 quilômetros em sete viagens.

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