Meio-campo forte e capitão referência: as principais armas da Escócia contra o Brasil

O Brasil não deve ter vida fácil diante da Escócia, nesta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília), em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Além da necessidade de resultado para garantir vaga na próxima fase, os escoceses contam com jogadores experientes no futebol europeu e ainda mantêm chances de classificação no Grupo C.

O principal nome da equipe é Scott McTominay. Meio-campista do Napoli, da Itália, o jogador de 29 anos vive grande fase e chega ao Mundial em alta após conquistar o título italiano na temporada 2024/25. Embora tenha nascido na Inglaterra e iniciado a carreira no Manchester United, ele optou por defender a Escócia por conta da ascendência familiar pelo lado paterno.

Titular absoluto da seleção escocesa, McTominay já esteve em campo tanto na derrota para o Marrocos quanto na vitória sobre o Haiti. A tendência é que ele siga entre os 11 iniciais contra o Brasil, reforçando o meio-campo de uma equipe que aposta em força física e chegada ao ataque.

O setor ainda sofreu um desfalque importante. Billy Gilmour, companheiro de McTominay no Napoli e peça de articulação da equipe, foi cortado por lesão no joelho sofrida em amistoso preparatório. A ausência enfraqueceu a construção ofensiva da Escócia, mas não eliminou as chances de classificação.

Outros nomes experientes da Escócia

Na liderança e referência do elenco, o lateral-esquerdo Andrew Robertson segue como peça central. Aos 32 anos, o ex-Liverpool encerrou recentemente sua longa passagem pelo clube inglês para defender o Tottenham. Assim, a experiência faz dele uma das vozes mais influentes do grupo.

Outro nome de peso é John McGinn. Aos 31 anos, o meio-campista do Aston Villa soma 328 jogos pelo clube inglês e construiu uma trajetória sólida na Premier League desde 2018. Ele também chega com confiança após o título da Europa League, em final contra o Freiburg, e foi decisivo na competição. Além disso, nessa Copa do Mundo, marcou o único gol da Escócia até aqui, na vitória por 1 a 0 sobre o Haiti.

Por fim, no comando do ataque, Che Adams surge como a principal referência ofensiva. Atacante do Torino, ele soma oito gols em 36 partidas na temporada italiana e chegou a despertar interesse do Wolverhampton nos últimos meses. Ainda sem grande destaque no Mundial, ele segue como esperança de gols da seleção escocesa diante do Brasil.

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