Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde histórico em Copas

Galvão Bueno recebeu uma homenagem especial na segunda-feira (22), em Miami, nos Estados Unidos. O narrador entrou oficialmente para o Guinness World Records ao se tornar o profissional da televisão com o maior número de partidas de Copa do Mundo narradas na história.

Ao longo da carreira, Galvão alcançou a impressionante marca de 148 jogos de Mundiais narrados, número reconhecido pelo livro dos recordes. Além disso, a organização celebrou o feito durante um evento realizado nos Estados Unidos, um dos países que recebem partidas da Copa do Mundo de 2026.

Ícone do jornalismo esportivo brasileiro, o narrador completa em 2026 sua 14ª participação em Copas do Mundo. Embora acompanhe o torneio desde a edição de 1974, disputada na então Alemanha Ocidental, o Guinness considerou oficialmente as transmissões realizadas a partir da Copa de 1978, na Argentina.

O levantamento levou em conta os mundiais entre 2 de junho de 1978 e 19 de junho de 2026, com uma extensa pesquisa histórica validando mais de 93% das transmissões.

As duas partidas mais recentes da Seleção Brasileira nesta edição do Mundial — o empate contra o Marrocos e a vitória por 3 a 1 sobre o Haiti — ajudaram Galvão a atingir a marca histórica e consolidar o recorde mundial.

Além disso, durante a cerimônia, o narrador comemorou o reconhecimento, mas revelou que ainda persegue outro objetivo pessoal ligado à Seleção Brasileira. Segundo ele, faltam apenas dois gols para alcançar a marca de 100 gols narrados do Brasil em Copas do Mundo.

“Faltaram dois. Espero chegar aos 100 contra a Escócia. Aí vocês vão ter que fazer outra homenagem”, brincou Galvão durante o evento.

Antes do recorde, Galvão construiu trajetória histórica na TV

Galvão Bueno construiu uma longa trajetória na televisão brasileira. Antes de se tornar um dos principais nomes da Globo, ele iniciou a carreira como narrador na TV Gazeta, em 1974. Em seguida, participou da cobertura da Copa do Mundo de 1978, na Argentina, pela Band. Posteriormente, em 1981, passou a integrar a equipe esportiva da TV Globo, emissora onde permaneceu por mais de quatro décadas, até encerrar sua passagem em 2022.

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